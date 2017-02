VIDEO Je mladá, úspešná a je zo Slovenska: Michaela Musilová velila misii na Mars!

Simulovaná misia trvala necelé tri týždne a prebiehala na Marťanskej púštnej výskumnej stanici v Utahu, USA. Je to jedno z najpodobnejších miest Marsu na Zemi, čo sa týka prírodných podmienok, geologických útvarov a extrémnych organizmov.

Ubytovňa má tvar valca, dve poschodia a iba 8 metrov v priemere. Opustiť stanicu je možné len v astronautickom skafandri a posádky tam musia prežiť v extrémnych podmienkam s obmedzeným množstom vody, elektriny, jedla a iných potrebných vecí.

Ako sa mladá Slovenka dostala na takúto významnú misiu?

- Na misiu ma vybrali ako veliteľku posádku na základe mojich predošlých skúseností. V roku 2014 som bola prvýkrát na simulovanej Marťanskej misii. Všetky experimenty aj moje pôsobenie sa vydarili. Na základe toho ma samotná Marťanská spoločnosť oslovila, aby som sa tam vrátila ako veliteľka posádky z celého sveta.

Nemali ste problém s rešpektom ako žena?

-Našťastie nie, ja mám takú povesť po svete, že som taký vodca. Ani si to nejako nepresadzujem, ale viacerí mi hovoria, že som striktná a viem si spraviť poriadok. Sama si viem presadiť autoritu, ani neviem ako. Na tejto misii sme museli prežiť rôzne veterné smršte, búrky a iné veci. Museli sme existovať s minimálnym množstvom vody a nefungovala toaleta. Ak by ma posádka neposlúchala, tak by sme sa veľmi ťažko z toho dostali. Našťastie ma počúvali, spolupracovali, ani som na nich nemusela nejako diktátorsky striehnuť.

Posádka bola zložená z celého sveta, aké národnosti tam boli?

-Dokopy sme boli piati, z celého sveta. Mala som tam asistenta astrobiológa a botanika z Austrálie, umelkyňu Írku, geológ z Izraela a inžinier Francúz pôvodom z Maroka.