VIDEO Neslávne známy Pentagon: Na kriminálne živly idú po svojom

Keď sa povie bratislavská Vrakuňa a Pentagon, každý si hneď predstaví ihly, ktoré sa povaľujú na zemi, množstvo asociálov, drogových dílerov a prostitútky. Obraz, ktorý sa vynorí ľuďom v mysli, nie je veľmi vzdialený realite.

Katastrofálna situácia je najmä vo vchodoch 40 a 42, no iné to nie je ani v okolí neslávne známej stavby. Bežne za bieleho dňa uvidíte narkomanov, ktorí si aplikujú drogy na trávniku alebo schodoch, pričom sa len niekoľko metrov od nich hrajú deti.

Najmä tie sa s drogami, sexbiznisom a dílermi stretávajú od útleho detstva. A práve kvôli nim a pre ich lepšiu budúcnosť, vznikli nízkoprahové centrá Mixklub a Mixáčik.

„Jedna sociálna pracovníčka, ktorej v blízkosti Pentagonu bývali rodičia, si všimla deti, ktoré trávia svoj voľný čas na ulici. Spolu s Detským fondom Slovenskej republiky vymysleli projekt Pentagon a začali sa deťom venovať," rozpráva o začiatkoch centra koordinátorka projektu Barbora Brichtová.

Spočiatku chodili pracovníci za deťmi priamo na ulicu, neskôr sa im podarilo získať menšie priestory. "Postupne sme sa rozrastali, až sa nám podarilo dostať do veľkých priestorov priamo v Pentagone, v ktorých sme dodnes," hovorí Barbora.

Mixklub navštevujú deti a mladí dospelí od 6 do 18 rokov, Mixáčik je pre detičky do 6 rokov, ktorý navštevujú aj s rodičmi. "Vedieme rodičov k tomu, aby si s deťmi vytvárali vzťah, pomáhame im, radíme ako si nájsť prácu," vysvetľuje Barbora.

Dvere centra sa otvárajú presne o tretej, no už polhodnu predtým, stoja pred nimi deti a čakajú. Klienti, ako ich v Mixklube volajú, si pracovníkov obľúbili a tešia sa na každú návštevu.

"V priemere počas troch hodín nás navštívi okolo 70 klientov. Hovoríme o bezpečnosti na internete, máme tvorivú dielňu a herničky, hry, ktoré rozvíjajú zručnosti a schopnosti," vymenúva Barbora.

Do cetra chodia aj páry, preto sa rozprávajú aj o bezpečnom sexe.

"Bavíme sa o vzťahoch, prvom sexuálnom zážitku. Prinášame aj prevenčné témy," dodáva. S deťmi a mladými dospelými majú dobrý vzťah, no nefungovalo by to bez pravidiel, na ktoré sú právom hrdí. "Nehovoria o tom, čo deti nemajú robiť, ale čo majú. Vytvorili sme ich spolu," ukazuje nám Barbora. Jedno z pravidiel je napríklad dištanc, čo znamená, že deti majú zákaz prísť do centra.

Ako vysvetľuje Barbora, je to pre nich motivácia, pretože na ulici sa nudia. Dištanc je však posledná alternatíva. "Funguje tu aj splátkový kalendár. Ak sa niečo zničí a nedá sa to opraviť alebo nahradiť, tak splácajú napríklad po 50 centov."

V srdci Pentagonu, ktorému sa väčšina obyvateľov Bratislavy vyhýba, tak fungujú ľudia, ktorí sa snažia doslova ťahať deti z chudoby a ukázať im, že žiť sa dá aj inak. V Pentagone totiž väčšinou vidia len ľudí sediacich na tráve, či schodoch, ktorí si aplikujú drogy priamo pred deťmi.

Nehovoriac o díleroch a prostitútkach, ktorých tam je tiež požehnane. "Veľmi dôležité je, aby opúšťali tú komunitu. Snažíme sa ich brať na výlety alebo víkendovky, aby zažili aj niečo iné. Brávame ich na kúpaliská, do mesta a do múzeí," ukazuje nám fotografie z výletov Barbora. Viac nám povedať nestihla, odbila tretia hodina a dovnútra sa nahrnuli vysmiate deti, ktorým sa bolo potrebné venovať.

Mixklub a Mixáčik sú nízkoprahové centrá, ktoré sú bezplatné, anonymné a prichádzajú do prostredia, v ktorom deti žijú. MIXklub a MIXáčik sú projektami Detského fondu Slovenskej republiky.

