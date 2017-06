Vodiči pozor: Tu budú cez víkend dopravné obmedzenia

Bratislavu a jej okolie čaká cez víkend a v nasledujúcich týždňoch niekoľko obmedzení dopravy. V sobotu od 6. hodiny ráno až do utorňajšej polnoci sa bude robiť údržba diaľnice D2 od bratislavskej križovatky Pečňa až po štátnu hranicu s Maďarskom. Doprava v uvedenom úseku bude presmerovaná vždy do voľného jazdného pruhu podľa postupu prác. Úsek diaľnice bude značený dočasným dopravným značením. Počítajte so zdržaním.