FOTO Masaker v Hurbanove: Po streľbe ostali na zemi ležať 3 mŕtvi

Masaker ako z akčného hollywoodskeho filmu sa odohral 16. júna 2012 v Hurbanove. Mestský policajt Milan Juhász (56) sa priviezol autom krátko po desiatej hodine dopoludnia pred rodinný dom Lakatošovcov, vošiel do dvora a začal na jeho obyvateľov strieľať načierno zakúpenou zbraňou.

Padlo osem výstrelov. Výsledky besnenia boli hrozné. Na zemi ostali bezvládne ležať Gábor († 44), jeho syn Mário († 19) a zať Július († 26). Strelec ťažko zranil aj Gáborovho syna Kristiána (25), jeho manželku Žanetu (25) postrelil do stehna.

„Práve sme maľovali dom a niektorí sedeli vonku. Vtedy vošiel na dvor ten policajt a začal strieľať ako šialený. Poznali sme ho, pretože k nám chodieval,“ opísal po tragédii Dušan Lakatoš desivé chvíle. Streľba vylákala von i ďalších obyvateľov domu. „Počul som sedem či osem výstrelov a na zemi ležali mŕtvi a zakrvavení ľudia. Ten policajt namieril tiež na mňa a povedal mi, aby som šiel dnu, inak zabije aj mňa,“ pridal príbuzný mŕtvych.

Exprimátorka sa o život nebála

Po čine odišiel Juhász do domu hurbanovskej primátorky Margity Zemkovej. Tá však nebola doma, pri jej dome pracoval iba muž, ktorého odtiaľ odviedli policajti.

Zakrátko na miesto dorazili kukláči spolu s policajným vyjednávačom. Juhásza, ktorý si údajne chcel po svojej streľbe siahnuť na život, najskôr presviedčal, aby sa vzdal, šéf mestskej polície, neskôr ho vystriedal policajný vyjednávač. Po približne dvoch hodinách strelec dobrovoľne odovzdal zbraň a nechal sa zatknúť.

„Áno, šiel ku mne, lebo tak som to žiadala od všetkých podriadených, že ak budú mať niečo dôležité, aby sme si to spolu prebrali. Určite by mňa a ani nikoho ďalšieho nezastrelil, chcel sa so mnou len zhovárať,“ vraví dnes už exprimátorka, ktorá chodievala spolu so starostom Svätého Petra navštevovať Juhásza aj do väzenia.

V base si kráti čas prácou

Naposledy boli za Juhászom koncom minulého roka. „Znáša to tam ozaj ťažko, veď takéto niečo dovtedy nepoznal. Navyše on, milujúci otec rodiny, pre ktorú by spravil všetko, sa odrazu ocitol v najťažšej skupine, kde sú skutoční násilníci. Dlhý čas vo väzení trávi prácou. Naposledy robil nejaké veci pre automobilový priemysel. Aby prišiel na iné myšlienky, tak robí i vo väznici. Pokiaľ viem, zatiaľ tam s nikým problémy nemal,“ pridáva M. Zemková.

Juhász podľa nej už absolvoval aj časť trojročného liečenia, ktoré mu v rámci trestu nariadil súd.

Vyhrážky našťastie nesplnili

Manželov pobyt vo väzení podľa susedov ťažko nesie i jeho manželka. „Veľmi sa tým trápi, veď na všetko ostala sama. Psychicky ju to poznačilo, čo malo za dôsledok, že výrazne schudla,“ prezradil jeden zo susedov.

Rodina zavraždených adresovala Juhászovej rodine vyhrážky a sľubovala krvavú odvetu. „Hodne to na pani Juhászovú doľahlo. Ešte aj teraz má strach a neraz prespáva u niektorej z dcér. Našťastie, nič také sa doteraz neudialo a my všetci dúfame, že ani neudeje, hoci jeden nikdy nevie. Lakatošovcov som poznal a viem, čo robil starý Gábor, ktorý kšeftoval so všetkým možným na čom sa dalo zarobiť,“ vracia sa k tragédii Marek zo Svätého Petra, kde Juhász býva.

„Som presvedčený, že dôvod, prečo to Milan spravil, musel byť ozaj veľmi vážny. Určite niečo s Lakatošovcami riešil, možno bola v hre i väčšia suma peňazí, lebo Gábor šiel v takýchto prípadoch aj cez mŕtvoly. Počul som, že sa Milanovi mal vyhrážať likvidáciou jeho rodiny, a tak sa nedivím, že ten to riešil takým radikálnym spôsobom. Radšej obetoval seba ako niekoho zo svojich najbližších, ktorých mal veľmi rád,“ prezradil Marek možné šokujúce pozadie trojnásobnej vraždy, ktoré doteraz neobjasnili.

Pozostalí odišli z mesta preč

Snažili sme sa zistiť, ako celú hroznú udalosť vnímajú pozostalí po trojici zavraždených, no v dome hrôzy sme nikoho z nich nenašli. „Už tu nebývajú. Sme radi, že odišli preč, lebo takto máme aspoň od všetkých pokoj. A ani by sme nechceli aby tu s nami žili,“ povedala žena z domu, pred ktorým sa trojnásobná vražda stala.

Po 20 rokoch v polícii streľba

Milan Juhász bol s krátkou prestávkou policajtom asi 20 rokov. Pôsobil v hurbanovskej mestskej polícii, aj v obecnej polícii v okolí Hurbanova.

Hoci mu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, a to sčasti dokonanej a sčasti v štádiu pokusu, v súbehu so zločinom a prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami ako aj prečinom porušovania domovej slobody hrozila basa až na 25 rokov prípadne doživotie. Aj na základe znaleckého posudku dostal za trojnásobnú vraždu nakoniec len deväť. Bol vraj nepríčetný, hoci pred vraždou, ale aj po nej, sa správal racionálne.

Dostane sa na slobodu?

Milan Juhász môže súd požiadať o predčasné prepustenie.

V prípade takéhoto závažného trestného činu je to však aj pri dobrom správaní možné až po odpykaní si troch štvrtín trestu. V jeho prípade to môže byť približne na jeseň 2018.

Strieľal z nelegálnej zbrane

MIlan Juhász strieľal zo samonabíjacej pištole ČZ vzor 52, ktorá bola pôvodne určená pre Československú armádu. Česká zbrojovka ju vyrábala od roku 1952 do roku 1982.

Zbraň má matný fosfátovaný povrch. Do zásobníka ČZ 52 sa zmestí 8 nábojov kalibru 7,62 milimetra Tokarev. Jej efektívna účinnosť je na 50 m a maximálny dostrel až na 1 800 m.