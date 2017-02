Aneta stratila milovaného muža, no jej trápenie sa nekončí: Prišla ďalšia krutá rana!

Keď otec jej detí Csaba († 29) minulý rok tragicky zomrel, Aneta ostala v domčeku v dedinke Padarovce pri Rimavskej Sobote so synčekmi Andrejkom (7) a Paťkom (3) sama. Malý Paťko má nevyliečiteľnú chorobu a lekári hovoria o zlých vyhliadkach. A k tomu všetkému prišla ďalšia smutná správa od Anetinej mamy. Mladá žena sa teraz bojí, že stratí aj posledného najbližšieho človeka.

„V decembri pred sviatkami diagnostikovali mojej mame rakovinu. Už ju aj operovali a je len otázka času, ako dlho dokáže tomuto ochoreniu vzdorovať. Ona je tá posledná, o koho sa môžem ešte oprieť,“ hovorí smutne nešťastná Aneta. Po Csabovej smrti ostala s dvomi malými deťmi na všetko sama. Trojročný Paťko trpí nevyliečiteľnou spinálnou svalovou atrofiou, ktorá mu nedovolí stáť na vlastných nôžkach.

Dennodenné cvičenie je namáhavé, ale Aneta sa nevzdáva. Bojuje spolu so synčekom, hoci lekárske prognózy sú veľmi zlé. Strachuje sa však aj o strechu nad hlavou. Csaba len dva mesiace pred smrťou vzal hypotéku 47-tisíc eur na bezbariérový dom pre svoju rodinku.

„Keď mal zaplatiť prvú splátku, zomrel. Nezriekla som sa dedičstva, a tak idem o dom bojovať. Aj keď sú okolo toho obrovské vnútorné i vonkajšie problémy, nevzdám sa a verím, že súd o dedičstvo, ktorý bude tento týždeň, dopadne v môj prospech,“ dúfa ťažko skúšaná Aneta. Vďaka pomoci nášho charitatívneho projektu Plus pre ženy prežila s deťmi aspoň trochu pokojnejšie Vianoce a prelom rokov.

Neuveriteľne ju prekvapila jedna z čitateliek denníka Plus JEDEN DEŇ, ktorá jej osobne darovala peniaze pre deti. „Peniažky od pani Gerty som vložila synom na vkladné knižky, tak ako si to priala. Stále na ňu myslím,“ odkazuje sympatickej babičke Gerte do Šale. Aj keď z peňažných príspevkov z charitatívneho projektu Plus pre ženy mohla dopriať synčekom na Vianoce hračky a zimné oblečenie, sviatky boli smutné. „Prvýkrát sme boli bez ocka. Plakala som,“ dodáva smutne.