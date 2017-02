Firma ponúkla rasistom, že môžu vrátiť tovar: Šokujúca pravda o tom, koľkí tak urobili!

Firma dokonca spustila e-mailovú adresu somrasista@nebbia.sk, na ktorú mohli zákazníci svoje reklamácie smerovať.

Celú kauzu vyvolala obyčajná reklama na internete. Na fotografii bol totiž model tmavej pleti.

„Dennisa, ktorý bol na problematickej fotografii, sme niekoľkokrát mali v našich kampaniach a aj v kampaniach v Rusku, Poľsku, Maďarsku... A nikde nebol jediný negatívny komentár, len u nás doma,“ napísal v pondelok na blogu riaditeľ firmy Martin Pecko.

Ako dodal, ide o jeho posledné vyjadrenie k celej kauze. Zverejnil tiež dôležitý údaj – koľko zákazníkov reagovalo na výzvu a rozhodlo sa tovar vrátiť.

Černoch v reklame pobúril Slovákov, firma vracia úder: Rasisti môžu tovar vrátiť!

„Teraz to najdôležitejšie. Koľko ľudí nám vrátilo oblečenie? Nikto!!! Celkovo nám na adresu somrasista@nebbia.sk napísalo do desať ľudí, ktorí sa informovali o vrátenie tovaru. Všetci boli slušní a nikto z nich nemal žiadne rasistické poznámky,“ priblížil.

„Boli to ľudia, ktorým vadí naša prezentácia a to, samozrejme, chápeme a nemáme s tým žiadny problém. Jedna pani nám po obdržaní formuláru odpísala, že nás len skúšala. Mailov na túto adresu, samozrejme, prišlo dramaticky viac. To malé množstvo ľudí, ktorí možno len rozmýšľali, že nám vrátia oblečenie, je tiež dôkazom toho, že to nie je až tak zlé,“ uzavrel Pecko.