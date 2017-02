Škandál v martinskej nemocnici: Prvé slová zronenej Adamovej (†23) lásky!

Adam bojoval s ťažkou chorobou viac ako dva roky. Lekári mu zistili akútnu myoblastickú leukémiu a odvtedy začal navštevovať nemocnicu ako na bežiacom páse. Jeho matka s ním chodievala po lekároch a snažili sa nájsť vhodnú liečbu, aby sa z toho dostal. "

Bol veľmi mladý, nikdy sa však v boji so svojou chorobou nevzdával a túžil sa opäť začleniť do bežného života ako iní zdraví chlapci. Jeho mama, ktorá je tiež zdravotnou sestrou, mu bola vždy na blízku. Mala len toto jediné dieťa," prezradila pre Plus JEDEN DEŇ suseda mladého muža.

Surové zaobchádzanie od personálu

Jeho život sa však náhle skončil 9. decembra minulého roka, keď bol hospitalizovaný v martinskej nemocnici. Jeho matka sa po smrti svojho milovaného syna zrútila a rozhodla sa sťažovať práve na pomery na hematologickej klinike, kde bol Adam hospitalizovaný. Jej syn na oddelení vraj dostával nedostatočnú zdravotnú starostlivosť, bol na špinavej izbe, zažil surové zaobchádzanie a ignoráciu od zdravotnej sestry, keď volal o pomoc.

„Nedovolím, aby surové správanie niektorých sestričiek pokračovalo aj naďalej. Tí pacienti si to nezaslúžia,“ vyjadrila sa matka Alica pre aktuality.sk.

Nespokojní ďalší pacienti

Snažili sme sa skontaktovať s matkou, ale tá momentálne pracuje v Rakúsku ako zdravotná sestra. Matka zostala šokovaná, keď jej zdravotná sestra povedala, že Adam je rozmaznanejší ako jej 7-ročný syn. Tieto slová položili skromnú a útulnú žienku natoľko, že jej od toho tiekli slzy. Tento prípad však podľa našich informácií nie je jediný a na martinskú nemocnicu sa sťažujú viacerí pacienti.

"Martinská nemocnica je na tom dosť biedne, teda aspoň čo sa týka niektorých oddelení. Klinika hematológie nikdy nepatrila medzi tie, ktoré boli známe empatiou a ľudskosťou," vraví Zuzana (28).

Adam mi chýba každý deň

Najhoršie stratu Adama prežíva jeho priateľka Eva, tá sa z jeho smrti doteraz nemôže spamätať. "Neumrel mi len budúci muž, ale aj najlepší kamarát. Rozmýšľam niekedy, že prečo sa s nami tak osud zahráva. Mali sme plány, boli sme šťastní a podporovali sme jeden druhého. Chodili sme spolu štyri roky a zrazu je tomu koniec. Nikdy sme sa nebavili o tom, že čo ak umrie, lebo sme vedeli, že sa to nemôže stať. Na druhej strane viem, že sa má dobré a nič ho už nebolí, ale chýba mi každý deň viac a viac," prehovorila pre Plus JEDEN DEŇ Adamova priateľka Eva (23), ktorá nám potvrdila, že na danom oddelení boli viaceré nepríjemné sestričky, ale tá jedna bola kapitola sama o sebe.

Pre pacienta spravili maximum

Nemocnica však akékoľvek obvinenia matky odmieta. "Striktne odmietame obvinenia pani Sitárovej zo zanedbávania ošetrovateľskej starostlivosti. Pacientom na lôžkovej časti hematologickej kliniky je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť. Snažili sme sa urobiť maximum pre to, aby pán Sitár dostal dostupnú liečbu, aj napriek tomu, že dlhodobo odmietal hospitalizáciu. Je nám ľúto, ak pani Sitárová nebola spokojná s prístupom nášho zdravotného personálu k svojmu synovi. Ak sa náš zdravotný personál svojimi vyjadreniami dotkol pani Sitárovej, ospravedlňujeme sa za to," informovala nás hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová, ktorá dodala, že nemocnica na túto sestru žiadne ďalšie podnety v súčasnosti neeviduje.

Predvolajú si matku

Podľa zdroja z nemocnice, matka podala viacero podnetov. Svoje pripomienky k zdravotnej starostlivosti o svojho syna riešila so zamestnancami Kliniky hematológie a transfuziológie opakovane. Naposledy poslala písomný podnet 9. februára 2017. "Na tento jej bude doručená oficiálna odpoveď. Zároveň sa s ňou osobne stretne námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, aby predmet sťažnosti opakovane prediskutovali. Ak sa preukážu tvrdenia pani Sitárovej, týkajúce sa chovania jednej konkrétnej sestry, ako opodstatnené, vyvodíme dôsledky," uzavrela hovorkyňa nemocnice.