Dramatická záchrana života: Dvojmesačný Sebastiánko nedýchal, jeho mama dokázala nemožné

Miroslava ešte v apríli oddychovala so synčekom v obývačke. Keď Sebastián zaspal odskočila si na minútu zohriať jedlo. Potom prišli hororové nekonečné minúty strachu. Začal sa boj o život sedemtýždňového chlapčeka.

Sebastiánko bol celý omodrený a nedýchal

„Keď som sa na neho pozrela, nezdalo sa mi na ňom niečo. Pozrela som sa bližšie a bol celý sivomodrý a aj pery mal modré až fialové. Nedýchal, zatriasla som ním, snažila som sa ho prebrať, ale vôbec nereagoval. Tak som rýchlo vytočila číslo 155,“ spomína na desivé chvíle mamička.

Ako operátor slúžil Marián a ten začal cez telefón okamžite konať. Opýtal sa na adresu, vek dieťaťa, čo mu je a zalarmoval sanitku so záchranármi. Keď mu Miroslava povedala, čo je so Sebastiánom, začal jej cez telefón vysvetľovať, čo má robiť a ako syna oživiť.

„Najskôr mi vysvetlil, že mám dať malému 5 vdychov tak, že mu mám perami obopnúť nos aj ústa. Keď synček stále nereagoval, povedal mi operátor Marián, že ideme resuscitovať. Syn ležal na zemi a mala som pod ním podloženú plienku,“ hovorí Miroslava.

Musela zvládnuť oživovanie

Potom musela zvládnuť samotnú resuscitáciu. „Do mobilu mi Marián hovoril, ako mu mám stláčať hrudník a oživovať ho. Už ani neviem, koľkokrát som to robila, ale po asi polovici telefonátu, ktorý trval 11 minút, sa môj milovaný chlapček prebral,“ spomína si už s úsmevom šťastná mamička.

Sebastiánko začal zvracať, tak ho Miroslava pretočila nabok, aby sa nezadusil zvratkami. „Operátor mi neustále hovoril, že ho mám štípať, robiť mu niečo „zlé,“ aby plakal. Dookola mi opakoval, že už ide záchranka a poskytnú mu pomoc," vysvetľovala.

Nekonečný boj o život

Pre mamičku to boli desivé a nekonečné minúty. „Boli to otrasné chvíle. To sa ani nedá povedať, čo som prežívala. Ubralo mi to z môjho života veľa rokov. Mne sa tých jedenásť minút od začiatku telefonátu s operátorom, kým neprišli záchranári, zdalo ako večnosť," dodáva Mirka.

Miroslava je vyštudovaná veterinárna lekárka a chcela byť kedysi aj záchranárkou so psami. Takže v minulosti musela absolvovať aj záchranársky kurz.

„To, že som poznala základy prvej pomoci, mi teraz určite pomohlo. Aj vďaka tomu môj synček žije. Ostatným mamičkám, ktorým by sa také niečo stalo, odkazujem, že v prvom rade nesmú spanikáriť, musia zachovať rozvahu. Nech zavolajú na číslo 155 a určite ten nekonečný boj o život dieťatka vyhrajú. Tak, ako som vyhrala aj ja, a zachránila som život môjmu Sebastiánkovi,“ dodala Miroslava.

Život už zachránila aj dcérke

Miroslava šokovala aj tým, že už pred necelým tromi rokmi rovnakým spôsobom zachránila život teraz 3,5-ročnej dcérke Abigail.

„Ona je tiež predčasne narodená a ešte skôr ako Sebastián. Ju to postihlo v spánku, no pri nej stačili vdychy a ožila. U predčasných detí sa také niečo stáva, že im prestane dýchať mozog. A trvá to dovtedy, kým sa nedostanú na normál. So synčekom môžeme ešte niečo podobné očakávať asi dva mesiace,“ doplnila Miroslava.

Mnohé zvládla sama, ale je nesmierne vďačná za rady a podporu operátorovi linky 155. „Chcem sa operátorovi Mariánovi poďakovať, že mi telefonátom pomohol k záchrane života. Raz ho budem chcieť spoznať aj naživo a poďakovať sa mu aj osobne, nielen prostredníctvom médií,“ povedala mamička.

Záchranári: Kurzy prvej pomoci sú veľmi dôležité

,,Chlapčekovi pomohlo a zachránilo život najviac to, že jeho mamička nestratila v kritickej, extrémne vypätej situácii hlavu. Nespanikárila a dokázala počúvať pokyny nášho operátora, tak, aby situáciu zvládla a chlapček začal dýchať," povedal hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Boris Chmel.

"Prípad Miroslavy a Sebastiánka ukazuje, že my sami máme záchranu najbližších vo vlastných rukách. Netreba sa báť poskytovať prvú pomoc do príchodu záchranárov, len vtedy má pacient šancu na prežitie. Predovšetkým treba počúvať operátora, komunikovať s ním a riadiť sa jeho radami. Ukázalo sa, aké dôležité je absolvovať kurzy prvej pomoci, pretože človek po kurze, tak ako pani Miroslava, vie omnoho lepšie reagovať na rady operátora, ako ten, ktorý si takúto situáciu nevyskúšal na figurínach," doplnil Boris Chmel.