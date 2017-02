Šok pre starých rodičov Marca (8), ktorého násilím odvliekli do Švajčiarska: Chlapcova výpoveď im vzala slová!

Starí rodičia Kollárovci zo všetkých síl bojujú, aby sa k nim vrátil vnuk Marco (8), ktorého násilím odvliekla jeho matka do Švajčiarska. O to viac ich šokovalo, keď nahliadli do súdneho spisu. V ňom pribudla chlapcova výpoveď s tvrdením, že na Slovensku bol bitý a vrátiť sa nechce.