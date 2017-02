Šokujúca výpoveď Marca, ktorého odvliekli do Švajčiarka: Násilie na dennom poriadku!

Marco žije s matkou Blankou vo Švajčiarsku od mája minulého roka, keď ho brutálnym spôsobom odvliekla priamo zo školy v Brehoch. Boj o chlapca odvtedy trvá a čaká sa na súdne pojednávanie. Okresný súd v Žiari nad Hronom žiadal od švajčiarskych orgánov ďalšie podklady potrebné na rozhodnutie. V januári sa ich konečne dočkal a po dôkladnom preštudovaní sudcom by mal byť vytýčený nový termín.

Do spisu, v ktorom je už doložená aj Marcova výpoveď, pred pár dňami nahliadla chlapcova starká Marta Kollárová. Z toho, čo v ňom videla, je poriadne zaskočená. „Je to až okato jednostranné, nie je to z Marcovej hlavy. Celé je to zmanipulované a dopredu naučené,“ povedala krútiac hlavou. Chlapca vypočuli v prítomnosti švajčiarskeho samosudcu a tlmočníčky. Nepozdáva sa jej, že pri tom nebol niekto nestranný zo Slovenska.

Vo Švajčiarsku sa Marcovi podľa výpovede zrazu všetko páči a na otázku, či sa chce vrátiť na Slovensko, odpovedá jednoznačným „Nie“. Ešte šokujúcejšie sú jeho slová o učiteľke, u ktorej v máji, keď ho v prítomnosti súdneho úradníka násilím odvádzala zo školy jeho matka, hľadal oporu. „Učiteľka ma bila,“ odvetil na otázku, ako sa mu páčilo na Slovensku v škole. „Bila ťa raz alebo viackrát?“ znela ďalšia otázka.

„Viackrát. Aj na mňa kričala. Ja som ju však ďalej provokoval. Hrešila ma stále a nechala ma aj kľačať v kúte, bez ohľadu na to, čo som robil,“ znela jeho odpoveď. Rozčarovaná Marcova triedna z Brehov toto obvinenie ani nekomentovala. Vyjadrila sa však k tomu riaditeľka školy Mária Škodová. „Je to čistý výmysel,“ reagovala. „V škole nikdy nikoho fyzicky netrestáme,“ podotkla. „Marcova matka ho núti rozprávať obyčajné klamstvá,“ dodala znechutene.