Spolujazdci nešťastne zastreleného Tomáša († 17): Prezradili, čo sa dialo v posledných minútach jazdy smrti

Bezohľadného šoféra Michala (19) chceli spolujazdci stopnúť, no ten ich nepočúval! Berenica (16), Roderik (16) a už nebohý Tomáš († 17) počas policajnej naháňačky na kamaráta kričali, aby zastavil. Snažili sa mu zabrániť, aby uháňal ďalej, no nepodarilo sa im to. Žiaľ, jeho agresívna jazda jedného z nich stála život.