V Nákupných maniačkách to poriadne vrie: Intrigy, faloš a ohováranie!

Čo sa vlastne stalo? „Boli sme u Katky (pozn. red.: speváčky). Keďže Katka má tu hneď vedľa izbičku, steny sú ako z papiera, tak sme všetko počuli," prezradila Lenka, ktorá sa nedávno objavila v reality šou Návštevníci a ďalej začala vysvetľovať, že si vypočuli zaujímavý rozhovor. Ďalšia Katka (pozn. red.: fotomodelka) telefonovala so svojím priateľom a baby ju pozorne počúvali.

Hoci Katka (fotomodelka) Lucii (módna návrhárka) tvrdila, že je spokojná s jej šatníkom, frajerovi povedala celkom inú verziu. Zabuchla dvere a do telefónu mu šplechla, že jej šatník je otrasný. „Veľmi ma to sklamalo, lebo Katku poznám dlho a myslela som si, že sme kamarátky a že keď niečo, tak mi to povie úprimne do očí," povedala sklamane Lucia.

Baby sa preto rozhodli zobrať spravodlivosť do vlastných rúk a vrhli sa na priamu konfrontáciu. „Chceme s tebou prediskutovať jednu vec, nebudeme chodiť okolo horúcej kaše a nechceme, aby si to potom zistila, keď si to spätne pozrieš. Počuli sme tvoj telefonát a trochu nás to zarazilo," začala Lenka a „vinníčka" sa hneď obraňovala, že nič negatívne počuť nemohli.

„Že Lucka má otrasný šatník a Lenka má nevkusné topánky. My sa na teba nehneváme. Nechceme ti zle, len do budúcnosti chceme, aby si bola k nám úprimná," oponovala jej Katka (speváčka). A Katka (fotomodelka) sa zasa ohradila, že pred priateľom baby chválila. „To bol obyčajný rozhovor. Nemali ste počúvať. Mali ste mi to povedať hneď a nie takto na kameru."

Ako baby vysvetlia fakt, že načúvali? A ako sa bude Katka ďalej obhajovať? Uvidíte už dnes!