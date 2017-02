VIDEO: Kysučania zatarasili cestu s transparentami v rukách: Nechceme, aby nám tu zomierali blízki!

V rámci dnešnej protestnej akcie, ktorá mala poukázať na kolabujúcu dopravu na Kysuciach, zablokovalo cestu v Povine takmer 500 ľudí. Na akcii sa zúčastnili miestni starostovia i primátori blízkych miest. „Minister dopravy síce podpísal zmluvu s dodávateľom stavby na diaľničný úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec, no odstráni sa len jeden z dvoch kolabujúcich uzlov na tomto dopravnom ťahu, a to v Čadci. Nevyrieši to však situáciu medzi Čadcou a Žilinou,“ vraví primátor Kysuckého Nového Mesta Ján Hartel, ktorý prišiel podporiť ľudí na proteste.

Nákladné auto chcelo prejsť

Protestujúci zastavili dopravu na pätnásť minút. Cesta pre záchranné zložky bola však prejazdná a počas blokády prešli bez problémov až tri sanitky. Protestná akcia sa nezaobišla bez drobného incidentu, keď jedno nákladné vozidlo chcelo prejsť. Protestujúci mu to však neumožnili a svojimi telami mu bránili prejsť. Nakoniec sa vodič rozhodol ustúpiť a autom vycúval dozadu. Na celý priebeh protestu dozeralo niekoľko policajtov, ktorí našťastie nemuseli zasahovať.

Ľudia podpisovali petíciu

Intenzita dopravy na Kysuciach je pritom jedna z najvyšších na Slovensku. Štatistika hovorí o tom, že po hlavnom cestnom ťahu prejde takmer 25-tisíc áut za deň, po otvorení úseku Svrčinovec sa intenzita dopravy zvýši na viac ako 30-tisíc vozidiel. V rámci cestnej blokády organizátori akcie oficiálne vyhlásili aj petíciu za neodkladné dobudovanie diaľnice D3 v celom úseku od Žiliny po hranice s Poľskom.

"Prišla som na protest, aby som hájila dobrú vec, ktorá tu mala byť už dávno. Kompetentní si neuvedomujú, že táto cesta je smrteľná a často tu dochádza nielen k ťažkým zraneniam, ale hlavne k úmrtiam. Nechceme, aby nám tu na ceste zomierali blízki," rozhorčene hovorí obyvateľka Kysuckého Nového Mesta Viera (47).

Ďalšia blokáda

Organizátori nevylučujú ďalšie protesty a už teraz pripravujú ďalšiu blokádu, ktorá by sa mala konať pravdepodobne o dva týždne. Tentokrát na priechode pre chodcov v Kysuckom Lieskovci, na ktorom je najviac smrteľných nehôd. Dopravná situácia na Kysuciach dosiahla podľa sprievodného listu kritický stupeň a vyžaduje neodkladné riešenie.

"Na ceste I/11 v úseku Svrčinovec – Čadca – Kysucké Nové Mesto – Žilina došlo len v posledných dvoch rokoch (2015 - 2016) k 182 dopravným nehodám, pri ktorých zahynulo 13 ľudí, 22 bolo ťažko zranených, 66 ľahko. Nový rok 2017 sa začal tiež veľmi tragicky. Pri nehode v januári zahynuli traja ľudia a jeden človek utrpel ťažké zranenie," informuje petičný výbor v sprievodnom liste.