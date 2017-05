Viktor a prababka Rozália: Ich osud dojal celé Slovensko - čo je s chlapcom dnes?

Nerozlučnou dvojicou sú už štyri roky. Denisa (29) a Viktor (16) tvoria rodinu odvtedy, ako navždy odišla jeho milovaná prababka Rozália. Tá sa o neho starala s veľkou láskou, lebo jeho biologickí rodičia, ťažkí alkoholici, to nedokázali.

Je z neho stredoškolák

Keby si mladá žena nevšimla v Rozborilovej relácii ich silný príbeh, chlapec by zrejme skončil v ústave. Mal však obrovské šťastie a vyrástol z neho šikovný mládenec. Je študentom obchodnej akadémie, o mesiac oslávi krásnych sedemnásť a škola ho baví. „Najradšej mám asi účtovníctvo. Možno je predčasné o tom hovoriť, keďže som len prvák, no potom by som rád pokračoval na výške v odbore ekonómie,“ povedal odhodlane.

Teraz si už nevie, a ani nechce predstaviť, že by skončil inde ako u Denisy. „Je pre mňa všetkým. Mamou, sestrou, kamarátkou. Ale oslovujem ju menom, asi by to vyzeralo čudne, keby som jej hovoril mama,“ smeje sa. Vzápätí však zvážnel. „Keby ma k sebe nezobrala, bola by to katastrofa. Určite by som sa nedokázal zaradiť do života tak, ako teraz. Aj keby som bol v akejkoľvek inej rodine,“ myslí si.

Ťažké začiatky

Denisa tvrdí, že osvojiť si ho bolo jej najlepším rozhodnutím. „Neoľutovala som to ani jediný raz. Začiatky boli ťažké, ale stálo to za to,“ hovorí. „Viki je veľmi inteligentný, v živote toho ešte veľa dokáže,“ nešetrí pochvalami. Nielen na chlapcovi, ale aj na sebe za tie štyri roky postrehla veľké zmeny. „V prvom rade som už mamou. Musím ho vychovávať, byť mu vzorom a viesť ho do dospelosti. O dosť rýchlejšie som pri ňom dospela,“ priznala.

Najviac jej dalo zabrať dobiehanie Vikiho vedomostí. „Keď ku mne prišiel, školu mal veľmi zanedbanú. Učitelia sa obávali, že prepadne, no nakoniec mal na vysvedčení len jednu trojku. A teraz, na strednej, je na tom výborne,“ pozrela spokojne na svojho zverenca. Zároveň priznáva, že je za tým kopec driny. Venovala sa mu nonstop. Ráno ho vozila do školy, potom pracovala, poobede išla pre neho a neskôr sa spolu učili. „Keď som nestíhala ja, doučovali ho moji blízki,“ vysvetlila s tým, že Viktor dostáva maximum.

Veľa cestujú

Okrem toho už niekoľko rokov chodí na kurz angličtiny, ktorá sa mu zíde aj pri ich častých výletoch a dovolenkách. „Boli sme už v Ríme, Benátkach, Chorvátsku, na Korfu, Rodose, Malorke,“ vymenoval Viktor krajiny, o ktorých sa mu kedysi ani nesnívalo.

Hoci je jedináčik, má veľmi rád deti. Často sa venuje Denisinmu krstniatku Dávidkovi (1,5). „Kočíkujem ho, kŕmim, hrám sa s ním. Je mi ako brat,“ podotkol. S biologickými rodičmi v kontakte veľmi nie je. Naposledy ich videl pred rokom a pol. „Občas sa jeho mama ozve cez Facebook, viem, že sledujú naše fotky. Ale Viki je rozumný a berie to tak, že taký život si vybrali sami,“ povedala Denisa.

Na prababku Rozáliu ale myslia často. Modlia sa za ňu a trikrát do roka zavítajú aj na jej hrob. „Zakorenila v ňom kresťanstvo a v tomto duchu sa ho snažím viesť aj ja,“ dodala mladá mama.

