Pri úteku pred policajtmi mu v aute zomrel kamarát Tomáš († 17): Michal to ani slovíčkom neoľutoval

Na slovo bol skúpy aj jeho advokát Eugen Cimerman. „V predmetnej veci budú vykonávané ďalšie procesné úkony, preto sa k tomu teraz nevyjadrím,“ povedal s tým, že Michal zostáva vo väzbe. „Sudca to zdôvodnil tým, že by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Taký bol návrh prokuratúry,“ dodal. Polícia ho obvinila z marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Jazdil bez vodičáku

Michal napriek súdnemu zákazu šoféroval v noci zo soboty na nedeľu auto, v ktorom ešte sedeli Berenica (16), Roderik (16) a Tomáš († 17). Policajná hliadka chcela vodiča skontrolovať, ten sa však snažil uniknúť.

Policajti preto vystrelili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu, na ktoré Michal nereagoval. Jeden výstrel smeroval do pneumatiky auta. Policajná guľka však zasiahla Tomášove pľúca. Chlapec neskôr na následky zranenia zomrel.

Michal pokračoval v úteku a zastavil ho až strom za železničným priecestím v obci Psiare neďaleko Hronského Beňadika.

Strieľajúci policajt to znáša ťažko

Podľa našich informácií policajt (43), ktorý strieľal, je na dovolenke a musí navštevovať psychológa. Situáciu nesie veľmi ťažko. V polícii pracuje sedem rokov.

Vedenie polície v tomto prípade čaká na výsledok inšpekcie.

Spolužiaci sa skladajú na veniec

Z Tomášovej smrti je zrútená nielen jeho rodina, ale aj kamaráti a učitelia zo Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach. Slzy neskrývala ani riaditeľka školy, ktorá ho učila niekoľko predmetov. „Tomáško bol veľmi dobrý a slušný chlapec, ktorý si plnil všetky svoje povinnosti. Bol veľmi kamarátsky a komu nepomohol, tomu neublížil. Z môjho pohľadu to je jedna nezmyselná smrť,“ povedala.

Podľa riaditeľky sa spolužiaci už skladajú na veniec a chystajú sa na Tomášov pohreb.

Kto zavinil tragédiu?

Smútok neskrývali ani spolužiaci. „Bol to môj veľmi dobrý kamarát. To, čo sa mu stalo, je veľká tragédia,“ povedal Kristián. „Aj my sme boli výborní kamaráti. Tomina najviac bavil basketbal a bicyklovanie. Veľmi nám bude chýbať,“ pridal sa Dominik.

Na Tomáša so smútkom v hlase spomína aj jeho triedny učiteľ Štefan Končál. „Ani ja sa neviem vyrovnať s otázkou, kto bol na vine. Strieľajúci policajt alebo unikajúci vodič? Ťažko je na to čo i len pomyslieť, lebo je to veľká tragédia,“ uzatvoril triedny učiteľ Končál.