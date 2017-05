MÓDA Z ULICE: To tu ešte nebolo! Objavili sme všetky možné štýly. Čo na to stylistka Sylvia Klein?

Košičanka Mária (37) je manažérka dopravy, má rada oranžovú farbu a pohodlné oblečenie. Parížan Younés (37), IT, má rád zelenú farbu, oblek do práce a športové oblečenie na oddych. Košičanka Monika (38) je sekretárka, jej farba je biela, štýl športová elegancia. NÁZOR STYLISTKY: Mária - Príliš krátka bundička a priúzke nohavice. Nedala si záležať ani na tričku. Radšej košeľu, ako tričko neurčitej dĺžky a tvaru. Tínedžerský vzhľad nepristane každému. Younés - Tomuto cudzincovi ležérny štýl pristane, hodil by sa mu aj viac nekonformný look. Ten si zrejme necháva na doma. Monika - Monča je pekne farebne zladená, oranžové tričko tvorí dobrý kontrast k inak monotónnej farebnosti. Aj tak sa dá ísť na prehliadku mesta.

Autor: Daniela Pirschelová