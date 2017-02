Miro Žbirka sa rozhodol odísť z Tatier. Čo sa za tým skrýva?

„V Prahe, Londýne aj v iných európskych veľkomestách je plno smogu, nedalo sa tam poriadne dýchať,“ zdôvodňoval svoj príchod do Tatier spevák. Prechádzky v Tatrách si preto nevedel vynachváliť. „Chodím aj po zamrznutom Štrbskom plese, teda pevne verím, že je naozaj zamrznuté,“ zavtipkoval ešte počas našej návštevy.

V Tatrách sa spevák napokon rozhodol zotrvať celý týždeň. „Práve sa balíme. V Tatrách prebehlo všetko podľa plánu,“ zvestovala nám v pondelok Katka, Žbirkova manželka a manažérka v jednej osobe. Dodala, že legendárny spevák je v stále lepšej kondícii a výraznejšie to poznať aj na jeho hlasovom prejave.

Ako to už býva, ani v Tatrách sa populárny spevák nevyhol záujmu fanúšikov. Tí ho spoznávali na každom kroku, zostať v utajení mu nepomáhala ani čapica. Žiadosti o spoločné selfie tak boli na dennom programe. „Ťažko odolávať takýmto požiadavkám,“ skonštatoval Miro.

Na pobyte mali Žbirkovci aj svojich najvernejších priateľov – psíkov Charlieho a Falca. S nimi si to poriadne užili. Najmä príhoda s jedným z psíkov stála za to. „Bolo to dosť komické. Priniesli mi kafé a keď som chvíľku popíjal, zistil som, že mám pri sebe len jedného. Kde je ten druhý, hovorím si. Kým čašník prišiel, on medzitým vošiel do výťahu - ako lifftboy. Prekvapil ma, takže naň musím dávať lepší pozor,“ zasmial sa Miro.

S Tatrami má Žbirka zatiaľ iba pozitívne skúsenosti. V minulosti tu napísal už niekoľko textov. „Vyzerá to dosť nelogicky, ale tu som napríklad zložil rýmovačku o Floride z piesne Mám rád,“ prezradil.

Z Tatier odchádzal spevák počas pondelka. Z letiska Poprad-Tatry ho prišiel opäť vyzdvihnúť jeho kamarát. Spevák už kuje plány na tento rok a fanúšikom posiela odkaz: „Chcem poďakovať za silnú podporu všetkým, ktorí na mňa počas choroby mysleli a posielali energiu.“