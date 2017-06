Mladá Rencsi († 23) sa domov nevrátila: Dojímavý odkaz rodičov

Nikomu z kamarátov trojice, ktorá sa 18. júna 2016 vybrala peši z diskotéky nenapadlo, že dievča už nikdy neuvidia živé. Jej priateľ Adam so svojim bratrancom utekali hneď po náraze zranenej na pomoc, ale ich snahy boli márne.

Čítajte viac To je láska: Dojemné tetovanie na počesť milovanej ženy

Vodič dievča nevidel?

Krásna Renáta zomrela na následky ťažkých zranení na mieste nešťastia. Mladý vodič neskôr policajtom vysvetľoval, že ju nevšimol! Rodina sa doteraz nevyrovnala s obrovskou tragédiou. Veľmi ťažko znášajú stratu svojej jedinej sestry bratia, Jancsi a Gabi, ktorí si stále nechcú pripustiť, že ich milovaná Rencsi už nie je medzi živými.

Odkaz od najbližších

Renátini rodičia Marika a Ján nedokážu ani s odstupom času hovoriť o dcére bez toho, aby neplakali. Najmä zdravotný stav mamičky nie je dobrý. „Manželka je odvtedy stále pod dozorom lekárov, nevie sa spamätať z nešťastia, ktoré nás postihlo tak náhle,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ otec, ktorého sme zastihli s rodinou cestou na cintorín. „Práve dnes (18. 6.) uplynul rok od smrti dcéry. Ideme všetci na jej hrob, aby sme si na ňu spomenuli a povedali jej ako nám veľmi chýba,“ povedal dojatý otecko.

Tetovanie z lásky

Dosť netradičným spôsobom si pripomínajú sestru bratia nebohej krásky Jancsi a Gabi. Nechali si na ľavú stranu hrude vytetovať text v maďarčine „Az ö szive megpihent a mienk vérzik a halál fájdalmát csak az elök erzik 2016. 6. 18“, čo vo voľnom preklade znamená, „Jej srdce odpočíva, naše krváca. Bolesť zo smrti len živí cítia.“ K tomu je pridaný dátum 18. 6. 2016, kedy mladá žena zahynula. „Prišlo to akosi spontánne, napadlo nám, aby sme týmto spôsobom prejavili svoj obrovský žiaľ nad stratou našej Rencsi, po ktorej ostala v našich srdciach nekonečná prázdnota,“ zdôveril sa nám Gabi.

Prípad sa vlečie

Pre rodinu je obrovským sklamaním, že prípad stále nie je uzavretý. Z prokuratúry sme sa dozvedeli, že v danej veci bola dňa 21. novembra 2016 podaná obžaloba na vodiča pre prečin usmrtenia. „Nedávno malo byť pojednávanie, ale ho odročili, keďže traja svedkovia neprišli,“ hovorí otec Renáty. „Tam sme sa prvýkrát stretli zoči-voči s tým, ktorý nám smrteľne zranil našu milovanú dcéru. Z vyšetrovacieho spisu vieme, že na mieste kde bola prikázaná päťdesiatka, jazdil takmer stovkou. Ani jediným slovíčkom nespomenul, že by ho to mrzelo a ospravedlňuje sa nám za to čo spravil. Prokurátor sa ho spýtal, či sa snami stretol kvôli ospravedlneniu. Vodič len poznamenal, že sprostredkovane vyslovil ľútosť nášmu synovi Gabimu,“ povedal otec nebohej. Tvrdil, že prokurátor bol prekvapený, prečo nekontaktoval ich, ale syna.

Priateľ od rodiny bočí

Otca ešte trápi, že priateľ ich dcéry, Adam s ktorým chodila dva roky, od pohrebu spretrhal s nimi všetky zväzky. „Nekontaktuje nás, nenavštevuje, ani sa neozýva. Čakali sme, že aspoň teraz, na výročie smrti nám zavolá a pôjdeme spolu na cintorín. Nestalo sa, úplne sa od nás dištancoval, netušíme prečo,“ povedal nešťastný muž, ktorý len ťažko hľadá slová na takéto počínanie Adama. Dodal, že neprejde jediný deň, aby svoju Renci nespomenuli.

Smrť si ju počkala po diskotéke

Trojica mladých ľudí sa vracala 18. júna 2016 nadránom z diskotéky domov, do Kráľovského Chlmca. Neskúsený, iba 19-ročný vodič z obce v okrese Trebišov z nezistených príčin vrazil do Renáty († 23). Dievčina utrpela zranenia, ktorým na mieste nehody podľahla. Vodič neskôr tvrdil, že si chodcov nevšimol.