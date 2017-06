Dášu čaká vážna operácia, no oveľa viac sa bojí o dcérky: Mojim chorým deťom neviem pomôcť!

Obe choré dievčatká Timejka a Bianka pôsobia na prvý pohľad zdravo. Ako iné deti chrlia zo seba šibalstvá i čarovné úsmevy. Krásne očká malých sestričiek však ani zďaleka neodhaľujú, čo im v skutočnosti je, a tak o útrapách bežný človek ani len netuší. „Trpia cystickou fibrózou. Je to nevyliečiteľná choroba, postihuje najmä pľúca, pankreas, pečeň a ďalšie orgány. Majú oslabenú imunitu,“ vysvetľuje mamička Dáša.

V domácnosti tak musí byť všetko dezinfikované, deti nesmú prísť do styku napríklad s odstátou vodou. „Kým ráno vstanú, musíme spláchnuť napríklad aj vodu na záchode,“ približuje mama. Pre Bianku a Timeu je tabu aj hranie sa na detských ihriskách či verejných kúpaliskách. Pre slabú imunitu by im to mohlo veľmi uškodiť. Iba Bianka musí denne zjesť okolo 40 tabletiek, ktoré ju držia v kondícii.

„Obe sú ukrátené o bežný detský život s rovesníkmi. Nosia rúška, ráno vstanú skôr, aby si prepláchli nošteky, niekoľkokrát denne inhalujú, musia si nasvietiť dutinky a vykonávať pravidelné cviky. To všetko, aby sa dokázali odhlieniť,“ opisuje v skratke celodenný proces starostlivá Dáša.

Život s dvomi takto vážne chorými deťmi je o neustálom kolobehu, rodičia na seba veľmi nemyslia. Sama Dáša má zdravotné problémy a čoskoro ju čaká operácia štítnej žľazy. Viac ako na svoje boľačky myslí na dcérky.

Neušetríme ani cent

Starostlivosť o choré deti je obrovskou finančnou záťažou. Vďaka darom dokázali postaviť pre ne nevyhnutnú minitelocvičňu. „Na výdavky spojené s chorobami minieme asi 600 – 700 eur mesačne. Sú v tom ihly, striekačky, inhalátory, dezinfekčné prostriedky, a to nerátame benzín, keď chodíme na nutné ošetrenia. Finančne to nezvládame. Čo máme, to sme si zabezpečili ešte v minulosti, teraz už nedokážeme našetriť nič,“ hovorí o krutej realite Dáša.

More už raz pomohlo

Ak sa rodinka z času na čas niekam vyberie na výlet, tak len do okolitej prírody. Dievčatám by však veľmi pomohol aj morský vzduch. V prípade Kellnerovcov by rozhodne nešlo o dovolenku, prísny ozdravný režim ani cvičenia totiž obmedzovať nemôžu ani na jeden deň. „Raz sa nám podarilo ísť do Chorvátska, Bianka sa potom držala polroka lepšie. Teraz si však pobyt nemôžeme dovoliť, hoci by som ho deťom veľmi chcela dopriať,“ dodáva Dáša. Bez pomoci iných si rodina oddych pri mori nemôže dovoliť.