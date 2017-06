Michala († 26) mali o tri mesiace prepustiť z väzenia: Krutý osud rozhodol inak

Michal zomrel vo štvrtok popoludní v lese v Podhradíku pri Prešove. Ako väzeň, ktorý si odpykával trest na otvorenom oddelení prešovského ústavu na výkon trestu, pomáhal pri zvážaní dreva. V čase nešťastia sedel v kabíne lesného kolesového traktora, šoféroval civilný zamestnanec. Stroj sa z doposiaľ neznámych príčin idúc dole strmým svahom prevrátil.

Michal sa snažil zachrániť tak, že z neho vyskočil, no pri dopade na zem ho ťahané drevo za traktorom pritlačilo. Príčinu a okolnosti nehody vyšetrujú prešovskí policajti. Všetci, ktorí Michala poznali, myslia na jedno. Prečo práve jemu sa stala osudnou jazda lesným traktorom? Podobné stroje pritom miloval a jeho najväčšou záľubou bolo šprtať sa v nich a opravovať ich.

„Nedokážem tomu uveriť. Ani neviem, ako to poviem synovi, aby to svojím detským rozumom pochopil,” premýšľa Zuzana. Pred rokmi prežila s Michalom nádherný trojročný vzťah. „Spájajú ma s ním mnohé veselé zážitky, šialenstvá, vedel byť zábavný,” zaspomínala na otca svojho dieťaťa. Pol roka po narodení ich potomka sa rozišli, vo vzťahu im to začalo škrípať.

„Asi ešte nebol zrelý na rodinu a na rodičovstvo,” dodala smutne. Hoci Michal sedel v base, nebol žiaden ťažký kriminálnik. V prešovskej väznici si odpykával trest za vodičák. Raz jazdil pod vplyvom alkoholu, inokedy zase bez papierov, porušil podmienečný trest a musel si ho odsedieť. No nikdy sa nedopustil násilného činu.

„Som na tom zle, veľmi ťažko to znášam,” povedala nám Michalova mama. Jej manžel Jaroslav je na tom podobne. Správa o smrti milovaného syna prišla z väznice. Pred dvomi týždňami požiadal o podmienečné prepustenie, ale nevyšlo mu to. Trest sa mu mal skončiť v septembri.

„Onedlho by už bol doma a mal by pokoj. Miško bol usmievavý, vtipný, veselý, často bavil kolektív. Rád tancoval, vyžíval sa v oprave áut, kombajnov, traktorov. Bol výborným mechanikom, bavili ho motory,“ prezradila mama. „Bude nám chýbať, bol to dobrý chlap,” povedal jeho kamarát z detstva Lukáš.