Unikátny projekt: Nechajte si ostrihať vlasy, účes máte zadarmo!

Celý nápad skrsol v hlave Viki Potášovej (36), ktorá vymyslela projekt Podaj ďalej. Jeho podstatou je adresná darcovská nefinančná pomoc formou podania ďalej oblečenia, obuvi či potravín tým, ktorí to najviac potrebujú. ,,No a čo ešte okrem krvi a obličiek môžeme darovať? Napadlo nám darovať vlasy na parochne pre ženy, ktoré o ne pre chorobu prišli. Oslovili sme jednu výrobkyňu parochní, nápad ju oslovil, no viac sa neozvala,” vysvetľuje Viki.

Dobrosrdečnú ženu to však neodradilo. Oslovila kaderníčku Moniku Gondekovú (40), ktorá okamžite súhlasila s tým, že darcov zadarmo ostrihá a urobí im nový účes. A robí tak už druhý rok. Keďže však výroba parochne na mieru trvá dva mesiace a je na ňu potrebné veľmi veľa vlasov, obe šikovné dámy svoj nápad inovovali.

„Tie ženy často nemajú šancu čakať. Darované vlasy preto predávame do výkupu a za získané peniaze ihneď ideme s pacientkou do parochňového štúdia a kupujeme im novú ozdobu hlavy, takú, akú si vyberú,” opisuje Viki. Spätná väzba je ohromujúca. Z pomoci sa ohromne tešia nielen obdarované, ale aj darcovia a ich príbuzní.

Vyjadrujú svoju radosť, že ich dlhé roky pestované vlasy ponúkli na dobrú vec a pomohli vážne chorým ľuďom aspoň čiastočne prekonať ich bôľ. ,,Bolo tu dievčatko s krásnymi dlhými vlasmi, malo iba 9 rokov. Zo žartu som jej povedala, že jej ich neostrihám. Spustilo obrovský plač. Jej mamka jej totiž vysvetlila, že jej vlásky pomôžu iným a bola odhodlaná o ne prísť,” dodáva kaderníčka Monika.

Pomohli aj mladej 17-ročnej slečne, ktorá pre alopéciu prišla nielen o vlasy, ale aj o obočie. Za peniaze poslané za darované vlasy jej kúpili nielen parochňu, ale zaplatili jej aj tetovanie obočia. Monika dokonca zadarmo opravuje cez víkendy parochne chorým ženám.

„Ženy sú veľmi citlivé na svoje vlasy. A že sú choré, si uvedomia najmä vtedy, keď o ne prídu. Máloktorá dokáže cez to prejsť s gráciou, je to pre ne obrovská skúška a často prichádza zlom,” rozpráva o svojich skúsenostiach so zákazníčkami Monika. Väčšinu darcov tvoria deti. ,,Sú šťastné ako blchy. Tá ich úprimná detská radosť, že pomohli iným, je neprekonateľná,” tešia sa Monika a Viki.