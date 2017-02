Marián kŕmil bezdomovcov, hygiena mu to zatrhla: Dôvod vás šokuje!

Celý mesiac pomáhal Marián bezdomovcom a biednym tým, že im každý deň o 14. hodine nosil teplé jedlo z reštaurácií pod most. Reportáž o tom dokonca odvysielala televízia Markíza a tak si podnikateľ z Komárna užil svoju chvíľku slávy.

Všetko sa však malo skončiť potom, ako ho telefonátom upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva na nedostatočnú hygienu! Rozhorčený dobrodinec Marián sa posťažoval na sociálnej sieti.

Jeho príbeh sa hneď stal hitom internetu, do diskusie sa zapájali mnohí pobúrení Slováci. Reakcia hygienikov z úradu dokonca vytočila aj poslanca a predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

K horúcej kauze zvolal Úrad verejného zdravotníctva brífing. Regionálna hygienička z Komárna Andrea Kološová zdôraznila, že mu nič nezakázali, avšak telefonicky ho upozornili, že osoba s nákazou nemá rozdávať jedlo. „Bolo dôvodné podozrenie, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu verejného zdravia. Ak osoba trpí prenosným ochorením, nesmie manipulovať so stravou a neoprávňuje ho ani to, keď použije rukavice.“ Komárňan doposiaľ nedosvedčil, že jeho zdravotný stav je už v poriadku.

Podľa hygienikov dotyčný musel o svojom ochorení vedieť. Pri ošetrení a diagnostikovaní infekčnej choroby, ktorou by sa mohli nakaziť druhí, ju totiž lekár musí hlásiť epidemiológom, rovnako tak aj laboratóriá klinickej mikrobiológie, ktoré lekársky nález potvrdia.

Regionálna hygienička Kološová tiež uviedla, že v piatok sa vykonali kontroly dvoch reštaurácií Štátnym zdravotným dozorom a Úradnou kontrolou potravín, no bez akejkoľvek súvislosti s touto udalosťou. Komárňan teda podľa hygienikov nemá pravdu, ak tvrdí, že išlo o všetky reštaurácie. Kontrola v jednej prevádzke bola plánovaná. V prípade druhej išlo o preskúmanie anonymného podnetu, podľa ktorého sa tam malo variť z potravín po dátume spotreby a v nevyhovujúcich podmienkach. Túto prevádzku pre negatívne výsledky kontroly zatvorili. Nemali však znalosť o tom, či ide o prevádzku, ktorá pripravuje teplé jedlá pre bezdomovcov a ľudí v núdzi.

Hygienici už v minulosti vydali viaceré opatrenia, ktorými sa malo zabrániť ďalšej nákaze. Napríklad minulý rok sa na Slovensku vo viacerých mestách vyskytla epidémia žltačky. V Sobranciach bol nariadený dočasný zákaz hromadných verejných podujatí, ďalšie kroky sa týkali najmä dezinfekcie a dostatočnej hygieny.