FOTO Deti v Starom Tekove: Takto budeme chodiť do školy aj každý deň!

Túto tradíciu zaviedol v škole jej riaditeľ. „Vymyslel to Tóno Trebuľa v Hriňovej. Deťom povedal, že kto príde do školy s úcty k predkom v kroji, dostane zo zemepisu jednotku. Mne sa to tak zapáčilo, že som to skúsil aj u nás, hoci bez tých jednotiek. Robíme to už tretí rok a som rád, že to naberá na tradícii, pretože sa to zapáčilo nielen učiteľom, ale aj žiakom,“ hovorí s úsmevom riaditeľ školy Peter Mészároš. Starý Tekov je silne folklórny región.

,,Máme tu folklórne súbory dospelých aj detí i ľudovú kapelu. Niektorí si kroje zoženú, ale väčšina ich má z domu po predkoch alebo im ich pomohli ušiť starí rodičia. Tým, že tu žijú ľudia, ktorí sa sem priženili, máme tu kroje aj z iných slovenských regiónov,“ dodáva riaditeľ.

„Tento kroj mám od maminy. Chodievam tancovať do súboru, takže ho nosím pomerne často. Sukienka je síce tvrdená papierom, takže sa v nej dosť ťažko sedí, ale dá sa to vydržať. Kroj sa mi však veľmi páči,“ netají Miška (14). „Slávnostný blingáčový kroj mi ušila moja starká a je pre mladé dievčatá, ako napríklad ja,“ vysvetľuje so šibalským úsmevom Natália (11). „I ja mám tento slávnostný kroj od nej a zástera je od ocinovho brata. Chlapi ju k nemu nosili, keď šli pracovať,“ doplnil jej brat Dávidko (9).