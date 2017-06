Neuveríte, čo vnuk vyviedol svojej babke

Dráma ako z nepodareného akčného filmu sa začala v piatok okolo jedenástej hodiny dopoludnia. Do domu, kde dôchodkyňa Helena (67) býva, sa iba deň predtým nasťahoval jej vnuk Richard (24), ktorého prepustili z liečenia. Odmenou za to, že mu poskytla strechu nad hlavou bola hádka za výčitku jeho babky. „Jeho hnev vyústil až do vyhrážok ublížením jej na zdraví,“ prezradila nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Mladý muž, ktorý sa však vyhrážal, že ublíži aj sebe, pričom zjedol nejaké lieky a pokúšal sa podrezať si žily, sa vzápätí v jednej z izieb zatvoril. Toho jeho babka využila, vybehla z domu a ihneď zalarmovala pomoc. Richard sa však medzičasom presunul na strechu rodinného domu a odmietal z nej zliezť, ba dokonca sa vyhrážal, že skočí dole.

Dráma so šťastným koncom

Na miesto ihneď vyštartovali miestni policajti, ktorí vedeli, aký babkin vnuk je. Richard sa totiž len deň predtým vrátil z psychiatrického liečenia. „Najskôr sa s ním rozprával mladší z policajtov, no po chvíli ho vystriedal jeho starší kolega, ktorý sa k zjavne dezorientovanému mladému mužovi po rebríku dostal až na blízky balkón,“ doplnila hovorkyňa. V prehováraní mu ešte pomáhal aj sused vystrašenej dôchodkyne. Dvojica bola napokon úspešná. Po asi pol hodine sa im Richarda podarilo dostať zo strechy dole, a po ošetrení bol prevezený na políciu. „V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie vo veci pre trestný čin nebezpečného vyhrážania. V prípade prebiehajú potrebné procesné úkony,“ uviedla Renáta Čuháková. Podľa našich zistení Richard odmieta ísť na ďalšie psychiatrické liečenie, takže jeho ďalší osud je zatiaľ nejasný.