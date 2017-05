Chcete si zahrať piškvorky s originálnym súperom? Poďte do Nitry!

Na výstave je pre návštevníkov pripravené obrovské množstvo expozícií s najnovšími strojmi či technológiami zo sveta strojárstva a elektrotechniky. My sme sa pokúsili nájsť tri vychytávky zo sveta techniky, ktoré sú unikátne nielen svojím prevedením, ale aj tým, že sú unikátne nielen u nás, ale i v Európe či vo svete.

Robot hrá piškvorky

Jednou z nich je dvojramenný robot YuMi, ktorý je určený predovšetkým na montáž malých súčiastok v elektrotechnickom priemysle. Zaujímavý je tiež v tom, že je schopný „cítiť aj vidieť“, takže sa s ním vo voľnom čase dajú zahrať i obľúbené piškvorky. „Máme to však aj štyri roboty, ktoré sú zosynchronizované v pohybe vstupno-výstupnými kartami po komunikačnej periférii devicent, ktorá sa dá použiť aj napriek tomu, že každý robot má úplne iný typ riadiacej jednotky,“ prezradila špecialistka marketingu Anežka Benčeková.

Jediní na svete

Doslova unikátom sa predstavili doktorandi z katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Ako prví a zatiaľ jediní na svete dokážu na 3D tlačiarni vyrobiť medzistavcovú klietku na chrbticu. „Má ojedinelý dizajn, ktorý je vo vnútri rebrovaný. Vyrábaná je z viacerých materiálov, polyeeter eter keton (PEEK), z titanu a z kobalt-chrómu,“ skonštatoval doktorand Marek Schnitzer. „PEEK má veľmi podobné mechanické vlastnosti ako kortikálna kosť, takže klietka je nielen dostatočne pružná, ale i pevná. Vo všetkých prípadoch sa to snaží optimalizovať tak, aby nutnosť reoperácie pacienta nebola nutná. Zatiaľ to budeme skúšať len na zajacoch, no ak sa osvedčí, môžeme ju aplikovať i človeku,“ dodal Schnitzer.

Slovenská premiéra

Úplnou novinkou, ktorá sa dostane k užívateľom až budúci rok, je stroj na vysekávanie a tvárnenie rozličných komponentov, ku ktorému bude možné pripojiť špeciálnu hlavicu na rezanie pomocou laseru. „Tento stroj bol prvýkrát prezentovaný vlani na výstave v Nemecku, a teraz je na Slovensku. Špeciálny je aj v tom, že môže rásť s potrebami zákazníka. Z jedného stroja malými úpravami sa dokážu spraviť stroje dva,“ uviedol Marcel Lipan, manažér predaja a zástupca spoločnosti.