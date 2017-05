VIDEO Nový most v Trenčíne: Otvorili ho s meškaním a aj tak nie je dokonalý

Most začali stavať v novembri 2012. Pôvodne ho mali dokončiť už na jeseň 2015. Nestalo sa tak.

Staviteľ má na to vysvetlenie. „Stavba mosta bola jednou z najnáročnejších stavieb na železnici. Niekoľko technických riešení sme museli priebežne meniť. Deväťdesiat percent stavby je priamo v meste, kde križuje existujúce dopravné komunikácie a siete. Niektoré veci nebolo možné realizovať podľa pôvodných plánov a očakávaní, pretože veľa technických problémov sa objavilo až po výkopových prácach,“ zdôvodnil takmer dvojročné meškanie Dušan Chovanec, generálny riaditeľ spoločnosti TSS Grade, ktorá patrí k hlavným zhotoviteľom železničného mostu cez rieku Váh v Trenčíne.

Iba po jednej koľaji

Most je jedným z najmodernejších v Európe. Napriek veľkému meškaniu ho neotvorili v ideálnom stave. Vlaky totiž zatiaľ jazdia iba po jednej koľaji.

Generálny riaditeľ staviteľa ubezpečil, že celú stavbu ukončia v auguste alebo v septembri tohto roku.

Trenčania most od začiatku kritizujú

Zámer vybudovať nový most Trenčania prijali s nevôľou. Za obeť modernizácii železnici totiž padla ich obľúbená letná plaváreň s výhľadom na hrad Matúša Čáka.

Primátor zmenil názor

Plánovanú podobu nového mostu kritizoval v roku 2011 aj primátor Richard Rybníček. „Nie sme proti modernizácii, ale nedovolím, aby sa realizovalo súčasné riešenie, ktorého výsledkom by bol novodobý čínsky múr,“ vyhlásil vtedy primátor.

Na dnešnom slávnostnom otvorení mosta však neskrýval nadšenie. „Musím úprimne povedať, že nie je to ten nechcený čínsky múr. Je to veľmi pekný most, cez ktorý z rôznych uhlov krásne vidieť na hrad, takže nič dramatické sa nestalo. Som veľmi rád, že tu je,“ povedal Richard Rybníček. Podľa neho, Trenčín sa dňom otvorenia nového mostu definitívne zmenil na jedno z moderných miest.

Most v číslach

Dĺžka: 343 metrov, tvoria 2 samostatné mosty v dĺžke 340 m a 339 m

Výška jedného mosta: 15,95 m

Šírka jedného mosta: 7,05 m

Na moste je osadených 13 oblúkových trakčných brán

Každá s hmotnosťou 11,2 tony.

Celková plocha mosta: 4 779,9 m štvorcového

Hmotnosť mosta: 54 834 ton

Cena mosta: 24,2 milióna eur

Maximálna rýchlosťou prejazdu: 140 km/hod.