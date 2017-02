Smrť na ceste z výletu: Starší brat zomrel, mladší bojuje o život!

Rodina nevlastných bratov Bruna († 24) a Petra (18) síce už nežila spolu, ale ich vzťah bol stále veľmi pekný. Mama začala po rozchode s manželom nový život v Rakúsku, Petrov otec býva v Martine, sestra Alexandra robí modelku a veľa cestuje. „Majú síce stále trvalý pobyt vo Farnej, už niekoľko rokov tu však nebývajú. Len občas sa stretnú v dome, ktorý patrí ich starej mame," prezradili nám na obecnom úrade.

„Peter sa narodil zdravý a bol pekné dieťa, ako malý však vypadol z balkóna tak nešťastne, že zostal postihnutý. Hoci sa o neho mama starala, neskôr ho dala rodina do sanatória, kde mu pomáhali a kde chodil aj do školy. Kde teraz každý z nich býva, nevieme," dodali na úrade. Podľa slov známych rodiny si mal Bruno svojho brata brávať občas k sebe, kde to však bolo, nikto nevedel.

„Bruna som poznala ešte ako tínedžera, bol to normálny chalan. S bratom aj so sestrou mali pekný vzťah," povedala krčmárka z Farnej. Odkiaľ išli Bruno spolu s Peťom, netuší zatiaľ ani jeho blízka rodina. „Pokiaľ viem, Bruno mal robiť niekde v Česku. Mal svoj život a my sme sa oňho veľmi nestarali. Peťo bol jeden čas v sanatóriu v Lipovej a Bruno sa o neho dosť staral. Počul som však, že sa mali vracať od mamy z Rakúska," smutne priznal príbuzný oboch bratov.

Bruno sa počas predbiehania zrejme nestihol včas zaradiť a po náraze do kamióna vyletel z auta. Na mieste zomrel, Petra vrtuľník odviezol do nemocnice v Nitre, kde stále bojuje o život. „Jeho stav je naďalej kritický," konštatovala hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková. „Okolnosti a presná príčina nehody sa vyšetrujú," dodala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.