ÚNOS alebo útek? Zúfalí rodičia pátrajú po dcére Marianke. Predal ju priateľ na sex?

Tínedžerka mala odísť k sesternici v dedine, lenže k nej vôbec neprišla. Nezvestnosť dcéry nahlásila na polícii mama. „Tesne pred obedom mi povedala, že ide za sesternicou, ktorá býva neďaleko nás. Ja som si trochu ľahla. Keď som sa zobudila, hľadala som ju, no tam, kam mala ísť, nebola. To bolo v nedeľu okolo štvrť na tri poobede. A odvtedy o nej prakticky nič nevieme," hovorí nešťastná mama Irena.

Čítajte viac Veľká pátracia akcia po mladej žene: Takto to nakoniec skončilo

"Marianka zobrala môj drahý mobil, aj s telefónnou kartou. Skúšala som jej volať, lenže je nedostupná,“ prezradila zúfalá pani.

Uniesli ju?

Rodičia majú tušenie, kde ich dcéra môže byť. „Podarilo sa nám zistiť, kde by asi mala byť a aj s kým,“ vraví ustarostene tínedžerkin otec Július.

Podľa neho ju zrejme uniesli. Niektorí ľudia mali dievčinu vidieť ako nastupuje alebo ako ju vtiahli do striebornej octavie. „Určite je s tým Nikom, ktorý má asi 23 rokov. Je z cigánskej rodiny, ktorú vyhnali zo Svodína, lebo tam robili zle. A poviem vám, že títo ľudia sú schopní všetkého. Takže mám o dcéru veľký strach“ pridáva zhrozene mama.

Veľmi sa o dcéru boja

Otec hovorí, že ak je dcéra s tým chlapcom, je vraj vo veľkom nebezpečenstve. „Naposledy mi volala v nedeľu o pol jednej popoludní. Podarilo sa mi ale zistiť, že už by mala byť v nemeckom Stuttgarde," tvrdí.

Bojí sa najhoršieho. "Nechcem ani len pomyslieť, čo všetko jej tam hrozí. Obávam sa, že ju nadrogujú a budú ponúkať na prostitúciu, pretože ona je veľmi pekná. Nikovi zrejme nevadí, že má iba 15 rokov a ešte chodí na základnú školu. Marianka je navyše chorá na srdce, má epilepsiu, na čo berie aj lieky, no tie nemá so sebou, takže je vo vážnom ohrození života,“ netají otec obrovské obavy.

Verí, že polícii sa ju podarí nájsť a dostať na Slovensko. „Ak to neurobia oni, tak to spravím ja. Pôjdem za ňou hocikde. Tí ľudia, ktorí ju uniesli, si to však poriadne odskáču. O to sa postarám,“ netají Július hnev.

Otec však dcére odkazuje aj toto: „Marianka, vráť sa nám, veľmi sa o teba bojíme. Nestrachuj sa, nič sa ti nestane, my sa na teba nehneváme.“

Nezvestná Mariana Némethová

Je vysoká asi 158 cm, štíhlej postavy. Má dlhé rovné blond vlasy a modré oči. V čase odchodu mala oblečené bielo-ružové krátke šaty s kvetinovým vzorom. Na nohách mala obuté čierne sandále a pri sebe červenú kabelku. „Žiadame verejnosť, aby nám akékoľvek poznatky smerujúce k vypátraniu nezvestnej oznámili na ktoromkoľvek oddelení polície alebo na naše bezplatné číslo 158,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.