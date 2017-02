Súd s opitým vodičom Ivanom: Zničil nám život, tvrdia svedkyne

van sa pred súdom priznal: „Bol som sa pozrieť na stužkovú mojich kamarátov, od polnoci asi do tretej ráno som vypil asi 6 až 7 poldecákov tvrdého alkoholu. Po tretej som šiel autom domov, hoci som vedel, že som pod vplyvom alkoholu.“ Priznal aj to, že pred zrážkou mal na tachometri rýchlosť okolo 100 km/h. Po nehode mal v krvi podľa znalca od 1,91 do 2,16 promile alkoholu.

Keď mu z vedľajšej uličky na stopke stojaci Peter Kováč († 46) vošiel do cesty, zrážke už nedokázal zabrániť. Peter zahynul na mieste, vedľa sediaca Henrieta utrpela veľmi vážne zranenia. „Nemôžem mu odpustiť. Zničil mi život, čo teraz prežívam, nie je život, ale živorenie. Po nehode som bola štyri mesiace v posteli. Musela som používať plienky. Som práceneschopná, uznali mi polovičný invalidný dôchodok,“ prezradila Henrieta Vörösová (47).

„Bojím sa vyjsť na ulicu bez toho, aby bol niekto so mnou, prestala som dôverovať vodičom, sama sa bojím šoférovať. Nemôžem podnikať, od minulého septembra dostávam len 120 eur. Za to, čo mi spravil, sa mi doteraz ani len neospravedlnil. Chcem, aby dostal prísny trest,“ dodala Henrieta, ktorá sa pri výpovedi v súdnej sieni dokonca rozplakala. Slzám pred súdom sa neubránila ani družka nebohého Petra.

„Po tragédii sme spolu so synom chodili k psychológovi, jemu sa navyše v škole zhoršil prospech aj správanie. Keďže sme bývali neďaleko miesta tragédie, mne i synovi sa to všetko pravidelne vracalo. Aj preto sme sa spolu s deťmi Charlottkou (2), ktorá mala v čase tragédie len 15 mesiacov, a so synom Tobiasom (11) odsťahovali do Írska,“ povedala zronená Agnesa Horváthová (35).

„Chcem sa vám zo srdca ospravedlniť. Viem, že to máte ťažké, no ani ja sa s tým, čo sa stalo, nedokážem vyrovnať,“ snažil sa kajať obžalovaný Ivan. „Teraz sa mi chce ospravedlniť? Na to je už neskoro a ani to neprijímam. Verím, že dostane prísny trest, zničil život mne aj našim deťom,“ neskrývala hnev Agnesa.