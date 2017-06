FOTO Najkrajší kaštieľ na Slovensku: Takto ste ho ešte nevideli!

Pôvodne neskorogotický zámok z 15. - 16. storočia v renesančnom a barokovom slohu s klasicistickými prístavbami. V polovici 17. storočia uskutočnil poslednú väčšiu stavebnú úpravu renesančného zámku gróf Ladislav Rákoczi spolu so svojou manželkou Alžbetou, rod. Grófkou Bánffy. V polovici 18. storočia za vlády kráľovnej Márie Terézie sa stali majiteľmi zámku a celého panstva grófi Keglevichovci, ktorí ho vlastnili až do roku 1890. Zámok bol v minulosti letným sídlom Habsburgovcov, po prvej svetovej vojne slúžil ako letovisko našich prezidentov. Prvý prezident ČSR – T. G. Masaryk chodieval do Topoľčianok takmer každý rok svojej prezidentskej funkcie od roku 1923, a to pravidelne na dva mesiace, obvykle v auguste a v septembri. Bol to pobyt nielen rekreačný, ale aj pracovný. Posledným z prezidentov, ktorí využívali príjemné prostredie topoľčianskeho zámku bol v roku 1951 Antonín Zápotocký.

Autor: juh