Tragédia dvoch bratov: Na spoločnom výlete ich zastihla smrť!

Rodina nevlastných bratov Bruna (+24) a Petra (18) síce už nežila spolu, ich vzťah bol však stále veľmi pekný. Mama začala po rozchode s manželom nový život v Rakúsku, Petrov otec býva v Martine, sestra Alexandra robí modelku a veľa cestuje.

"Majú síce stále trvalý pobyt vo Farnej, už niekoľko rokov tu ale nebývajú. Iba občas sa stretnú v dome, ktorý patrí ich starej mame," prezradili nám na obecnom úrade.

"Peter sa narodil zdravý a bol pekné dieťa, ešte ako malý však vypadol z balkóna tak nešťastne, že bol postihnutý. Hoci sa o neho mama starala, neskôr ho dala rodina do sanatória, kde sa o neho starali a kde chodil aj do školy. Kde teraz každý z nich býva to nevieme," dodali na úrade.

Podľa slov známych rodiny si mal Bruno svojho brata brávať občas k sebe.

