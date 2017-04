Budúce mamičky Molnárové: Dvojičkám by sa potešili!

Hoci o sebe tvrdia, že sú odlišné, jedna vec ich v poslednom období veľmi spájala – chceli sa stať mamami. Lucia so svojím manželom, hudobníkom Michalom Bugalom (33), a Petra s partnerom a kolegom Sväťom Malachovským (44).

Hoci vzťah hercov prechádzal rôznymi skúškami, keďže Sväťo bol v zárodku ich lásky ženatý s Ľubicou Čekovskou (42), s ktorou má syna Tea (5), všetko prekonali. Dnes sú šťastní. V lete sa im narodí spoločný syn, ktorého sa obaja nevedia dočkať.

Hovorí sa, že dvojčatá sú v mnohom prepojené a ako sa ukázalo, asi to platí aj v tehotenstve...

Lucia: Toto by sme nenaplánovali, ani keby sme chceli. Ale, samozrejme, tešíme sa, že budeme spolu kočíkovať. Nevýhoda bude iba to, že si navzájom nebudeme môcť posúvať detské vecičky (smiech).

Petra: Aspoň bude mať každý svoj štýl (smiech).

Čakáte teda obidve chlapcov?

Petra a Lucia: Áno.

V koľkom ste mesiaci?

Lucia: Na začiatku siedmeho.

Petra: Ja som v šiestom mesiaci.

Túžili ste po bábätkách alebo sa len tak náhodne pritrafili?

Lucia: My sme to plánovali už niekoľko rokov, no človek mieni, Pán Boh mení. Nejako sa to nedarilo, tentoraz nám to však vyšlo.

Petra: Takisto sme to plánovali, no nám sa to podarilo o niečo skôr ako sestre.

Lucia: Vyzerá to tak, že som na ňu musela čakať (smiech). Prišla pohoda, a tak sa to načasovalo samo.

Petra: Veď vďakabohu. Veľmi sme sa smiali, keď sme sa dozvedeli, že budeme mamami takmer v rovnakom čase.

Hoci ste obidve po tehotenstve túžili, zaskočili vás dve čiarky na tehotenskom teste?

Lucia: Tešili sme sa, no v začiatkoch to bolo opatrné, aby sme to nezakríkli. Prvý o tom vedel, samozrejme, manžel a hneď nato som o tehotenstve povedala v trnavskom divadle. Zdalo sa mi to voči nim fér, keďže som tam pôsobila len pár mesiacov.

Petra: Nám to tehotenský test nechcel ukázať asi aj mesiac a pol. Hoci náznaky, že som tehotná, boli jasné, test neukazoval nič. Dokonca ani šiesty v poradí to nepotvrdil, no siedmy bol úspešný (smiech). S oznamovaním tehotenstva sme boli veľmi opatrní a dlho to nevedela ani sestra. Oficiálne sme to povedali až po Vianociach. Zo začiatku som mala aj problémy, preto sme boli opatrnejší.

Išlo o ranné nevoľnosti?

Petra: Zo začiatku som trpela veľkým nechutenstvoom, neboli to nevoľnosti v pravom zmysle slova. Ale zvládla som to. Nemala som ani extrémne chute na kyslé a sladké. Začali mi aj dosť opúchať nohy a ruky, no zrejme je to normálne.

Lucia: Ja som mala zo seba pocit, že som v začiatočnom štádiu tehotenstva nepríjemná k ľuďom. Aj mňa nevoľnosti obišli.

Koľko ste doteraz pribrali?

Lucia: Osem kíl. Zatiaľ som spokojná a chcela by som pribrať maximálne jedenásť až dvanásť kíl, čo je reálne. Stravujem sa ľahko a zdravo.

Petra: Ja priberám tabuľkovo a v norme.

Sú k vám teraz vaše polovičky o niečo pozornejšie než predtým?

Petra: Je to ako predtým a stále platí, že Sväťko by mi zniesol aj modré z neba, keby som ho o to požiadala. Dáva mi stále rovnako veľa lásky.

Lucia: Ja som zbadala jemný skok v pozornosti, až mi to niekedy prekáža (smiech). Ale vo všeobecnosti je to veľmi príjemné.

Petra: Obaja sú zlatí a teraz nám veľa odpúšťajú (smiech)...

Lucia: Hlavne teraz, keď si hormóny s nami robia, čo chcú.

Ste šťastné?

Lucia: Jednoznačne áno.

Petra: Najšťastnejšia! Hľadali sme sa dlho a je to úžasné.

Peťa, vaša sestra má už svadbu za sebou. Nechystáte sa postaviť pred oltár so Sväťom Malachovským ešte pred pôrodom?

Petra: My sme sa nad tým už zamysleli, no deň svadby vyšiel na deň pôrodu nášho syna. Takže svadba sa odkladá na štíhle obdobie matky (smiech)... Chcem si to užiť, byť pekná, veď to bude náš deň! O syna sa mi vtedy postará druhá dojčiaca matka... Teda moja sestra (smiech)!

Lucia: Naozaj (smiech)?

Máte už pre chlapcov všetko nachystané?

Lucia: Postupne ešte stále nakupujeme, no gro vecí už máme. Veľmi sa z toho celého teším.

Petra: My sme poverčiví, takže sme chvíľu čakali, no aktuálne sme už v štádiu nakupovania. Kočík už máme nachystaný.

Lucia: Mne v mnohom radí kamarátka Zuzka Haverdová, čiže v oblasti výbavičky počúvam ju.

Petra: Ja mám zase muža, ktorý má skúsenosti s deťmi a povedal mi, čo potrebujeme a čo nie. Mám výhodu (smiech).

Ako vychádzate so Sväťovým synom z predchádzajúceho vzťahu?

Petra: Veľmi pekne. Teo sa na bračeka veľmi teší, spieva mu do bruška, pohladká ho. Minule ho malý z bruška kopol, tak bol celý nadšený. Teo je veľmi milé a citlivé dieťa. Aj k iným deťom je nežný, preto dúfam, že to tak bude aj po mojom pôrode.

Keď ste sa začali stretávať aj s malým Teom, ešte ste neboli tehotná. Prebudil vo vás práve on materinské pudy?

Petra: Jasné, ale mne tikajú biologické hodiny už zopár rokov (smiech). Nebolo to len vďaka Teovi.

Hoci je o tom ešte predčasné hovoriť, no koľko detí plánujete v budúcnosti?

Lucia: My by sme chceli aj tri, no uvidíme, ako budeme zvládať toto jedno.

Petra: Ja túžim po dvoch deťoch.

Aké mená dostanú vaši chlapci?

Lucia a Petra: To si zatiaľ necháme pre seba.

Ste dvojvaječné dvojčatá. Nebáli ste sa toho, že by vám na prvej poradni oznámil lekár, že pod srdcom nosíte namiesto jedného bábätka dve?

Lucia a Petra: My sme to práveže chceli a vôbec by sme to nebrali ako tragédiu.

Výber z magazínu EMMA