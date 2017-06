FOTO: Šibnutá?! Silvia Šuvadová vyvrátila tento mýtus a získala prácu!

V týchto dňoch mala herečka, v posledných rokoch známejšia skôr ako spiritualistka, letieť do USA, kde má už šestnásť rokov nový domov. Cestu mala naplánovanú dlhé týždne, no prekazilo jej ju natáčanie.

Ťukali si na čelo

Keďže ponuky od domácich tvorcov filmov a seriálov Silvii nechodili, vzala to do vlastných rúk a vybrala sa na pochôdzku po televíziách. A bola úspešná! „Do cesty mi prišiel strážny anjel v podobe programového riaditeľa TV JOJ Rolanda Kubinu. Stretli sme sa a na vlastné oči sa presvedčil, že som normálna,“ smeje sa Silvia.

Uvedomuje si, že najmä pre jej duchovné videá si mnohí ťukali na čelo a považovali ju za blázna. „Pán Kubina zistil, že nie som šibnutá, a povedal režisérom, ktorí sa najprv zľakli, že by mali so mnou pracovať, nech ma nesúdia podľa toho, v čo verím. Nech si najprv pozrú moje herecké práce v päťminútovom zostrihu, takzvanom demo reali. Ukázal im to a hneď ma obsadili do epizódy seriálu Čert nikdy nespí,“ teší sa.

Letenka padla

Jediný háčik bol v tom, že má točiť presne vtedy, keď mala letieť do Los Angeles. Preto letenku zrušila a rozhodla sa stráviť svoje prvé leto po šestnástich rokoch na Slovensku. „Budem sa venovať sestriným detičkám. S päťročnou Adriankou som vždy, keď môžem, veľmi sa ľúbime,“ netají Silvia.

VIDEO: Nakódujte si jedlo pozitívnou vibráciou! Ako na to vám poradí Silvia Šuvadová

Najprv však musí odohrať svoju rolu a nebude to prechádzka ružovou záhradou. Ide totiž o silné scény plné hádok, žiarlenia a plaču. „Mojím partnerom bude Marek Ťapák. Boli sme kedysi spolu na Pevnosti Boyard aj na Filipínach na Celebrity Campe, takže sa dobre poznáme. Je veľmi milý, sympatický, teším sa na to, ako nám to pôjde. Ale bude to náročné,“ odhaduje Silvia.

Pomôže jej vesmír

Na to, ako sa na pľaci donútiť na povel rozplakať, nemá žiadne triky. Pomáha si – ako je to u nej už zvykom vo všetkom – meditáciami. „Keď som naposledy točila v Amerike film a mala som tam veľmi veľa plakať, išla som do meditačného stavu a poprosila božstvo, aby cezo mňa išlo to, čo má ísť. A podarilo sa mi rozplakať, keď to bolo potrebné.“ Silvia vraví, že v Amerike si herci, napríklad Dustin Hoffman, pomáhajú metódou zvanou „method acting“.

„Method acting znamená, že keď má herec cítiť bolesť zuba, ide si ho dať vytrhnúť, aby si to pamätal a na pľaci reálne tú bolesť zahral. Sú herci, ktorí strašne trpia a potom im začne preskakovať v súkromnom živote. Takže ja vopred netrpím,“ vysvetľuje s úsmevom herečka.

Spor s Rytmusom

Kombinácia spirituálnej herečky a prostorekého rapera je na prvý pohľad zvláštna, no oboch spája spôsob, ako pristupujú k jedlu. Najprv sa to síce stalo predmetom ich sváru, ten však mal napokon príjemnú dohru.

Sarkastický komentár

„Keď sme nedávno natočili pre Šarm video, ako si nabíjam každé jedlo pred jeho konzumovaním, videlo ho asi dvestotisíc ľudí. Od kamaráta som sa dozvedela, že ho šíril Rytmus a napísal k nemu sarkastický komentár s hashtagom ,dve kilá kortikoidov‘. Urobil si zo mňa žart...“ netají Silvia, že z raperovho počinu bola smutná.

Vysvetlili si to

Spomenula si, ako jej partner Roman kedysi vravel, že sa s Rytmusom dobre pozná. „V časoch, keď ešte robil koncerty, umožnil Rytmusovi vystúpiť ako predskokanovi kapele The Fugees. Tak som Romana poprosila, aby si to vysvetlili. Rytmus po stretnutí nahral video a pozval ma na stretnutie. Prijala som to a napokon sa z toho vykľulo veľmi milé sedenie, boli sme spolu asi dve hodiny. Po našom stretnutí Rytmus vymazal zo svojho profilu moje video a sarkastický komentár,“ vraví Silvia spokojne.

Spoločné video

Raper, ktorý nemá problém povedať vždy to, čo si myslí, sa Silvii zveril so svojím zvykom pred jedením. „Povedal mi, že aj on keď ide jesť, nasaje do seba esenciu jedla a poďakuje sa zaň. Preto mi napadlo nahrať video s našimi spôsobmi a obaja sme ho uverejnili na Facebooku a Instagrame. Opäť ho videlo asi pol milióna ľudí. Je dôležité vedieť, ako pristupovať k jedlu, pretože je to dar. Má nás nielen nasýtiť, ale dať nám energiu, aby sme mohli žiť a tvoriť. Mnoho ľudí má problém s jedlom, ich vzťah k nemu nie je správny,“ apeluje Silvia.

Teší sa, že s Rytmusom našli spoločnú reč a prestal si z nej robiť žarty. „V poslednom videu prezentoval, ako on vníma jedlo. Takisto ho považuje za dar zhora. Celé stretnutie bolo veľmi milé, našli sme mnoho spoločných tém. Je to veľmi príjemný chlap, silný, s jasným cieľom a pracovitý. Obdivujem ho za to, čo robí. Uvidíme, možno sa niekedy ešte spojíme. Zatiaľ však nemedituje, spomínal, že Darinka robí jogu. On to skúsil raz a cítil veľmi silný efekt, ale zatiaľ ešte nie je v štádiu, že by chcel meditovať,“ uzatvára Silvia zaujímavé spojenie spiritualistky a drsného rapera.

