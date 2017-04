FOTO: Na záberoch Vila Rozborila sa pobavíte. Takto vyzeral pred 19 rokmi!

Obľúbený moderátor odštartoval svoju kariéru až v tridsiatke a nepredpokladal, že sa mu bude takto dariť. Ako vyštudovaný herec odohral pár predstavení na východnom Slovensku. Napokon sa rozhodol, že skúsi konkurz do spravodajstva. Podarilo sa mu to a zo šesťtisíc ľudí vybrali práve jeho. Dodnes to považuje za obrovský úspech, po ktorom mu začali pribúdať ďalšie ponuky.

Moderoval relácie Vilomeniny, Mojsejovci, Teleráno, Smiechoty, no najviac ho preslávil televízny projekt Modré z neba na Markíze, ktoré dnes moderuje na Televízii JOJ pod názvom V siedmom nebi.

