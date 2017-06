Fotografia Victorie Beckhamovej v intímnej chvíli. Ako sa vám páči?

David (42) a Victoria (43) Beckhamovci už o chvíľu oslávia osemnáste výročie sobáša! Áno si povedali na zámku v Dubline. Obrad bol "diétny", zúčastnilo sa na ňom len do tridsať ľudí, na záver sa púšťali romantické holubice. Hostina však už bola pre takmer tristo ľudí. Nevesta mala korunku ako princezná, s diamantmi, zato v kytici okrem jednoduchých kvetov a brečtanu zakomponované aj jablká. Dvojica v tom čase už mala syna Brooklyna.

Šťastná členka skupiny Spice Girls, ktorej na koncertoch vypínali mikrofón, pretože spev jej extra nešiel, ulovila extrémne žiadaného muža a dokázala si ho pri sebe aj udržať. Poistkou sú aj štyri deti, na ktorých je bývalý futbalista závislý - Brooklyn (18), Romeo (14), Cruz (12) a samozrejme princezná Harper (5). Dvojica oslávi výročie sobáša 4.júla, malá Harper sfúkne šesť sviečok len o šesť dní neskôr.

"Cítim sa tak milovaná a požehnaná. Môj najlepší priateľ, moja láska. Človek, ktorý každý deň inšpiruje. Šťastné výročie s najlepším manželom a otcom na svete," takéto vyznanie napísala pod svadobnú fotografiu Victoria minulý rok. Tento rok to zrejme bude rovnako horúce.

Žije módou a demi

Victoria si v apríli tohto roka prevzala v Buckinghamskom paláci Rad britského impéria za prínos do módneho priemyslu. Pre módu by dýchala. Samozrejme aj pre deti. Vo fotogalérii nájdete záber s malou Harper, ktorou pustila fanúšikov do intímneho sveta ich vzájomnej náklonnosti. Atmosféra fotografie nepotrebuje slová. Mimochodom, večne zamračená Victoria sa začala konečne viac usmievať.

