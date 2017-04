Horúci filmový dokument: Bola Whitney Houstonová lesba?

Tragická smrť speváčky v roku 2012 v kúpeľni hotela Beverly Hilton bola šokom pre milióny fanúšikov ale hlavne pre jej najbližších. Obrovskú bolesť zažívala prirodzene aj jej matka Cissy Houstonová (83). Pozerať sa na to, ako alkohol a drogy ničili a napokon zabili jej dieťa v štyridsiatich ôsmich rokoch, muselo byť veľmi ťažké.

Rok po jej smrti sa v televíznej šou Oprah Winfreyovej s plačom spovedala, ako ťažko niesla priznanie svojho syna Michaela, ktorý ako prvý ponúkol Whitney kokaín, ako prosila dcéru aby sa liečila a netajila tiež, že nemala rada jej asistentku Robyn Crawfordovú (56). Vzťah jej dcéry k tejto žene, s ktorou sa poznali od tínedžerského veku, bol viac ako priateľský...

Boli ako dvojičky

Dokument o jej dcére, ktorý mal teraz svetovú premiéru na festivale Tribeca v New Yorku jej určite opäť privádza infarktové stavy a jatrí staré rany. Film má názov Whitney: Can I Be Me. Speváčka mala okrem iného tvrdí, že so svojou asistentkou Robyn mala milenecký pomer aj počas manželstva s Bobby Brownom. "Musel bojovať o manželkinu náklonnosť s lesbickou asistentkou," cituje autora dokumentu aol.com.

"Nemyslím si, že bola lesba, myslím, že bola bisexuálka," hovorí vo filme štylistka Ellin Lavarová, ktorá bola Whitney blízko. "Robyn jej poskytla pocit bezpečia, našla u nej porozumenie a útechu."

Aj podľa bodyguarda boli Robin a Whitney ako dvojičky. Keď bolo jasné, že sa Whitney musí vydať, aby vyvrátila všetky pochybnosti okolia o svojej sexuálnej orientácii, Robyn vraj bola úplne bez seba a rozmýľala ako prekazí obrad. Ako náplasť mala dostať nové Porsche. "Milovala som jej smiech, teraz mi chýba," vyhlásila po speváčkinej smrti Robyn, ktorá sa neskôr vydala. Deň, keď odišla od Whitney, bol začiatok jej konca. Tak to tvrdí bývalý bodyguard.

Sám Bobby Brown vo svojej knihe Every Little Step svojho času napísal, že keby mohla byť Robyn akceptovaná ako súčasť života Whitney, ešte by mohla žiť. Či naozaj Whitney zničila život len neakceptovaná láska, dnes ťažko povedať. V každom prípade, fanúšikom jej anjelský hlas chýba.