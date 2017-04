Jiří Pomeje, exmanžel Ivety Bartošovej, má rakovinu hrtanu

Jiřího Pomejeho (52) viac ako herecké roly preslávilo jeho manželstvo s Ivetou Bartošovou.

Na pompéznej svadbe inšpirovanej Troma orieškami pre Popolušku a škandalóznom rozvode, kde sa navzájom urážali a osočovali, sa zabával celý český šoubiznis.

A, samozrejme, aj na ich krátkom spoločnom živote, kde nebolo tajomstvom, že sa radi spoločne pozreli na dno pohárika a k tomu si pôžitkársky poťahovali z cigary. Alkohol Ivetu úplne zdevastoval a nepriamo dohnal k sebevražde. No a dlhoročné fajčenie si teraz pýta daň aj od Pomejeho.

Rakovina fajčiarov

Podľa denníku Blesk mu tento týždeň v pražskej vojenskej nemocnici oznámili, že v hrtane má rakovinový nádor. Táto diagnóza postihuje veľmi často ťažkých fajčiarov a ľudí, čo majú slabosť pre tvrdý alkohol. Oboje je hercov prípad.

Zákerná choroba sa pritom spočiatku ohlásila nevinne.

Jirka stratil hlas a lekári si mysleli, že ide o virózu. Dostal antibiotiká, spravili mu obstrek hlasiviek, lenže stále chripel. Poslali ho preto na ORL, kde objavili výrastok.

Bohužiaľ, histologické vyšetrenie potvrdilo to, čoho sa Pomeje najviac obával. Nejde o neškodný polyp, ale o zhubný novotvar. Teraz čaká na ďalšie vyšetrenia, či sa už rakovina stihla rozšíriť.

Manželské krachy

Snáď herec bude mať šťastie a ide o prvé štádium, kde sú prognózy dobré. Veď smoly si už za život vybral viac ako dosť.

Skrachovali mu dve manželstvá. Herečka Michala Kulková má dodnes problémy s exekútormi pre dlhy, ktoré stihol narobiť počas ich vzťahu.

Aj vzťah s Ivetou Bartošouvou bol totálnym fiaskom, keď sa od speváčky namiesto lásky dočkal mnohých urážok.

Vyzeralo to, že mu to vyjde do tretice, s tmavovlasou Andreou (29), ktorá mu porodila aj vytúžené dieťa.

Krízu vystriedala choroba

Lenže aj jej začal hercov ľahkovážny prístup k životu vadiť. Najmä keď jej sa začalo výrazne dariť a dnes ako uznávaná DJ-ka hrá po celom svete a zarába na rodinu. Na jej muža je naopak uvalených päť exekúcií, lebo pre nevydarné producentské projekty má dlh 14 miliónov českých korún.

Manželstvo sa dostalo do ťažkej krízy, v marci to dokonca vyzeralo na rozvod. Nakoniec sa ale zmierili. Tak mu snáď teraz bude rodina oporou v ťažkom boji, čo na neho čaká. Tento druh rakoviny sa lieči chirurgicky, chemoterapiou a ožarovaním. Často pacienta radikálna liečba pripraví o hlas, no je nutné zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia do lymfatických uzlín a pľúc.



