Ľubica Čekovská aj Adela Banášová našli pomoc v ťažkých chvíľach u tej istej ženy. Čo ich naučila?

Ľubica Čekovská, ktorá sa koncom minulého roka rozviedla so Sväťom Malachovským, prežíva po bolestnom sklamaní konečne šťastné obdobie. Netají, že je opäť zamilovaná - novou láskou je dramatik a režisér Jakub Nvota (39). Spojila ich práca, navzájom sa veľmi rešpektujú a sú si veľkou oporou.

Hudobníčka prezradila, čo, alebo vlastne kto má tiež zásluhu na tom, že sa opäť dokáže smiať a milovať. V ťažkých chvíľach po rozchode s manželom jej pomohla známa etikoterapeutka, s ktorou riešila životné postoje napríklad aj Adela Banášová. „Vysoko si ju vážim, rozhovory s ňou boli pre mňa veľmi poučné,“ hovorí o etikoterapeutke Beáte Hlohovskej.

„Ukázala mi, že naše ego s nami robí hrozné veci. To, čo sa stalo, treba v sebe prijať a stráviť bez hnevu. Áno, ja som ranu ,schytala‘ úplne znenazdajky, ale ak žena chce začať opäť s niekým žiť odznova, najprv sa musí naučiť žiť sama so sebou. Ženy sa musia mať rady, odpustiť a nepestovať v sebe zlú energiu voči bývalým partnerom ani voči komukoľvek inému. Škodia tým sebe, ale hlavne deťom, ktoré si to nezaslúžia,“ dodáva.

Láska v opere

Ľubica Čekovská cíti, že sa zamilovanosť odzrkadľuje na jej tvorbe. V súčasnosti píše veľkú komickú operu, dokonca v taliančine pre prestížny Bregenz Festival v koprodukcii so SND. Premiéru by mala mať v roku 2019.

Je to vraj veľké sústo, takže musí byť pri písaní disciplinovaná a využiť každú chvíľu, keď sú jej dve deti v škole. „Je to vec koncentrácie,“ hovorí perfekcionistka. A láska? Viac ju rozptyľuje alebo inšpiruje? „Láska je dôvod, prečo tu vlastne sme. Každý chce byť ľúbený, to je naša základná misia,“ odpovedá diplomaticky a pokračuje: „Láska je základ všetkého, len niekedy má rôzne podoby, môže byť len poblúznením… Človek skrátka môže zablúdiť. Pravá láska je ale len jedna...“

Facka

Na otázku, či už teraz našla pravú lásku, reaguje: „Mám jej v sebe veľa, inak by som to tu nezvládala. Lásku musíte mať hlavne v sebe. Snažím sa byť k sebe láskavejšia ako kedykoľvek predtým, a mať láskavý prístup k životu vôbec. Ženy by mali pochopiť, že sú v skutočnosti veľmi silné a keď sa pozrú do svojho vnútra, nájdu tam aj väčšie sebavedomie a to z nich potom začne sálať. Na riešenie životných situácií nepotrebujeme škriepky ani nadávať na druhých, všetko sa tým len komplikuje a robí horším. Takže treba mať k sebe láskavý prístup ale vedieť aj bilancovať a poučiť sa. Je to psychohygiena. Človek občas musí dostať facky aby pochopil, čo mohol urobiť lepšie a inak. Ja som za mnoho vecí vlastne vďačná...“ uzatvára.

