Ľubica Čekovská priamo povedala, čo si myslí o tom, ako si zariadil život brat Marián

Prvé veľké zemetrasenie v živote súrodencov nastalo vtedy, keď im zomrel otec, takisto hudobník. On mal len šesť, ona osem rokov. Marián Čekovský (40) hovorí, že táto tragédia ich so sestrou navždy spojila. Druhé zemetrasenie sa udialo v ich súkromí relatívne nedávno. Obom sa rozpadli vzťahy.

On sa rozhodol založiť si novú rodinu s kolegyňou a splodiť tretie dieťa. Ona musela prehltnúť bolesť z toho, že to isté vlastne urobil aj jej manžel po šiestich rokoch spoločného života.

Keď sa súrodenci nedávno objavili na jednom pódiu a hrali Ľubicinu (42) pieseň Človek si musí všetkým prejsť, natískala sa otázka, či sa predsa len medzi nich nevrazil klin trpkosti. Hlavne z Ľubicinej strany.

Čo ťa nezabije...

„Život občas zamieša ľuďom karty tak, ako by to nikdy nečakali. S Ľubicou stále držíme spolu a dúfam, že vždy budeme. Stále sa riadim heslom, čo nás nezabije, to nás posilní,“ reaguje Marián na otázku, ako spolu vychádzajú. O sestre hovorí ako o dare od Boha a spomína na detstvo, keď ho veľmi inšpirovala a ako mladší súrodenec sa k nej chcel dotiahnuť: „Hudba nás vždy hnala dopredu, mali sme šťastie, že bola iná doba. Namiesto za počítačom sme sedeli za klavírom. Ľubica to dotiahla až do Kráľovskej hudobnej akadémie v Londýne a jej hudba sa dnes hrá po svete,“ hovorí vážne.

S úsmevom však hneď dodá: „Jasné, že si vymieňame názory na svoju tvorbu a musím priznať, že ja som samoľúbejší. Keď niečo Ľubica skritizuje, už do nej idem: Moja, ale veď ty tomu nerozumieš! Teraz vážne, v skutočnosti nejde o to, kto to robí lepšie, ale že to vôbec robíme. Hudba je okrem lásky jedna z najdôležitejších vecí v živote.“ Marián si nemieni sypať popol na hlavu za to, ako si usporiadal život, a je rád, že vzťahy s najbližšími vrátane sestry sa zachovali neporušené. „Každý teraz rieši svoju rodinu a svoje vzťahy, ako najlepšie vie, ale som rád vždy, keď sa s Ľubicou stretneme. Napríklad u našej mamy,“ dodáva.

Vždy sa nasmejú

Rodinné stretnutia u mamy a ich deväťdesiatjedenročnej babičky bývajú veselé, všetci sa nasmejú, to potvrdzuje aj Ľubica. Marián vraj zdedil po mame optimizmus a nadhľad: „V niektorých životných situáciách je mi vzorom, pretože sa vie nadchnúť, má v sebe veľký šarm a istú ľahkosť bytia. Ja mám ťažšiu povahu, neviem sa uspokojiť s niečím priemerným. Nedokážem si odpustiť vec, keď viem, že nie je dotiahnutá, som veľký maximalista a na seba veľmi prísna.“

Na otázku, či sa predsa len nenaštrbil jej vzťah k Mariánovi po tom, ako sa rozhodol odísť od svojej partnerky, Ľubica odpovedá: „Každý si píše vlastný osud. A len čas ukáže, ako sa to neskôr všetko odzrkadlí. Chcem sa pozerať s triezvou hlavou už len do budúcnosti – s porozumením a prijatím situácie bez nenávisti, ale s totálnym pokojom. Kto v sebe pestuje zlosť, ten škodí hlavne sebe. Netvrdím, že je to ľahké, ale dá sa to naučiť,“ hovorí.

Ľubica povedala o Mariánovi

Vyniká spontánnou ľahkosťou bytia, je altruista.

Je šarmantný a nesmierne priateľský.

Rozdáva radosť medzi ľuďmi.

Má úžasný zmysel pre humor.

Marián povedal o Ľubici