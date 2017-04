Návrhár Boris Hanečka sa s tým nekašle: Vynútil si sobáš známej herečky a jeho dôvod vás šokuje!

Herečka Dominika Morávková - Zeleníková (26) je okrasou skupiny S Hudbou Vesmírnou, herečkou a najnovšie aj moderátorkou. To však nie je všetko a zdá sa, že folklórna šou Zem spieva, ktorú spolu s kolegami z kapely moderovala, jej prinesie ďalšie ponuky. Niekoľko má už istých u módneho návrhára Borisa Hanečku, ktorý jej pripravoval šaty počas folklórnej súťaže.

Neverná múza

Jeden z našich najlepších módnych expertov je pri téme Dominika úplne vo vytržení. „Roky bola mojou múzou. Objavil som ju už v škole, ale to je asi silné slovo, tak to nechajme na úrovni stretol. Je pre mňa neskutočnou inšpiráciou. Vyzerá ako porcelánová bábika, severský typ. Je celá biela a s komerciou nemá spoločnú ani bodku,“ konštatuje Hanečka nadšene. A dodáva, že nikdy nezabudne, ako si už pred rokmi povedal, že ak sa raz táto baba bude vydávať, on túži byť ten, kto jej vytvorí svadobné šaty. Lenže nestalo sa, a keď si pred vyše rokom brala bábkoherca Jána Morávka, mala šaty z inej diele. To jej Boris dodnes vyčíta.

Nechcela ho otravovať

Prečo Dominika ohrdla špičkovým tvorcom? Dominika nás svojím vysvetlením prekvapila.

„Keď sme sa s Duškom išli brať a rozmýšľala som, kto mi bude šiť šaty, neboli sme s Borisom príliš v kontakte. No hlavne som si myslela, že ho budem otravovať, že taký profesionál sa určite nebude zaťažovať mojimi šatami. No zistila som, že opak bol pravda. Viete, čo ja s ním teraz mám? Toto mi bude zazlievať asi do konca života,“ hovorí Dominika. Zároveň však prišla s myšlienkou, že je tu možnosť, ako to odčiniť. „Ešte sa s manželom môžeme opäť vziať, teda potvrdiť si sľub, a Boris by sa pohral s mojimi šatami. Na túto róbu by som bola neskutočne zvedavá,“ usmieva sa.

Popýši sa ňou

Borisa Dominika natoľko očarila, že sa mu podarilo presvedčiť ju, aby sa stala jeho tvárou počas prehliadok. „Už to máme dohodnuté. Dominika sa mi prisľúbila na májové prehliadky, kde s viacerými návrhármi budeme pochodovať po slovenských mestách,“ vraví nadšene. Čo na to Dominika? „Ako modelka mám iba malé skúsenosti, ešte zo strednej školy, a pred dvoma rokmi som si skúsila prehliadku svadobných šiat. Musím však povedať, že ma to veľmi bavilo. Uvidíme, ako to dopadne tentoraz.“