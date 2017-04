Polnišová chcela zdupkať, ale nakoniec skončila zviazaná vo fólii. Vieme pikošky z Cuky Luky filmu!

Hlavné postavy Petra Polnišová (41) a Zuzana Šebová (35) sa podieľali aj na tvorbe scenára. „Bolo to bolestivé a spočiatku sme to písali proti svojej vôli. Museli sme si napozerať komédie, aby sme vedeli, čo a ako tam chodí. Veľmi veľkou dilemou bolo to, ako urobiť z Cuky a Luky ľudí, pretože ony sú len akási afektovaná paródia,“ skonštatovala Petra.

Keď však prišiel deň D a mala padnúť prvá klapka, obľúbená dvojica sa zľakla a snažila sa doslova zdupkať. „Viezol som ich autom do jednej bratislavskej časti a zastavili ma páni, ktorí kontrolovali, či máme povolenie na vstup do vyhradenej časti. Zrazu sa otvorili dvere a baby začali brutálne utekať. Bežali a bežali, asi tristo metrov. Jasné, že potom zastavili a rozosmiali sa, ale priznali, že sa zľakli osemdesiatčlenného štábu a hlavne toho, že do toho celého naozaj išli,“ prezradil nám jeden z členov. Aj keď na tomto sa všetci pobavili, do smiechu im nebolo, keď sa zo „starej“ Petry postupne stával niekto iný.

Obalená vo fólii

Počas natáčania sa museli tvorcovia popasovať s ďalšími neočakávanými situáciami. Veľmi náročná bola aj scéna, keď si Petra preberala cenu Miss sympatia a malo jej začať horieť oblečenie. „Vybrali sme pre ňu šaty, ktoré jej sadli ako uliate, ale k dispozícii bol iba jeden kus jej veľkosti, takže podpáliť sme ju mohli iba raz. Petru najskôr obalili do chladiacej fólie, až potom jej zapálili šaty. Všetci tŕpli, či to vyjde. Najväčší strach mala Zuzka Šebová, či ju dokáže uhasiť. Popritom dostal poriadnu dávku peny, a to priamo do tváre, herec Lukáš Latinák. Dosť z nej aj ochutnal. Nakoniec sa to podarilo v zdraví natočiť,“ skonštatoval člen štábu.

