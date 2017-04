Prekvapenie pre Nicole Kidmanovú. Tak tomu sa hovorí darček k päťdesiatke

Nicole Kidmanová sa narodila na Havaji a s týmto pozoruhodným miestom na Zemi sa jej spájajú krásne ale aj bolestné spomienky. Havaj jej neustále pripomína milovaného otca Antonyho (+75), uznávaného psychológa, ktorému náhle prišlo nevoľno v hotelovej izbe v Singapure v septembri roku. Zakrátko zomrel v nemocnici.

Herečkin pozorný manžel, country spevák Keith Urban podľa dailymail.co.uk urobil teraz veľké gesto. Ľuďom, ktorí žijú v Nicolinom rodnom dome mal ponúknuť poriadny balík peňazí. "Urobil ponuku, ktorá sa nedá odmietnuť. Bolo to impulzívne rozhodnutie, ale Keith vie, že to urobí Nicole šťastnou," píše britský portál. Je to dojemný darček k okrúhlej päťdesiatke, ktorú bude mať jeho žena už o necelé dva mesiace. Spevák si mal aj povzdychnúť, že je ťažšie a ťažšie vymýšľať darčeky.

Dvojica patrí stále k tým šťastnejším v Hollywoode a vychováva dve dcéry - Sunday Rose (8) a Faith Margaret (6), ktorú im vynosila náhradná matka. Vzali sa v roku 2006.

