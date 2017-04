Prominentnej svini z filmu Cuky - Luky platili tisíce eur denne. Producent Dano Dangl sa chytal za hlavu

Fanúšikovia Cuky a Luky sa konečne dočkali! Svoje milované komičky Petru Polnišovú (41) a Zuzanu Šebovú (35) si užijú v takmer dvojhodinovej komédii. Vo filme sa objavujú aj Diana Mórová, Lukáš Latinák, Barbora Švidraňová a veľa ďalších. Najväčším prekvapením je Lucie Bílá, ktorá si zahrala bacharku, či skvelý Milan Lasica, ako dôchodca čakajúci na prednášku o hrncoch.

Pipiny Cuky a Luky majú knižku!

V komédii si pár minút zahral aj producent Dano Dangl, ktorý sa nám priznal, že dvojročné natáčanie mu dalo zabrať. „Najťažšie bolo zohnať peniaze,“ priznal a dodal, že ak si myslíme, že najväčší honorár si opýtal niektorý z vyššie spomenutých hercov, tak sme na veľkom omyle.

Petra Polnišová exkluzívne prehovorila o tom, ako zvláda krízu vo vzťahu

Žiadaná vo svete

V scenári sa objavila aj scénka s divou sviňou, ktorú Cuky a Luky nechtiac autom zrazili a následne oživili. A práve ona dostala najväčšie peniaze. „Berie neskutočný honorár. Dokonca ju bolo ťažké získať, tá sviňa je hrozne rozlietaná. V deň natáčania išla rovno do Holandska a potom do Švédska. Natáčať reklamy! Trošku jej závidím, podľa mňa videla viac krajín ako ja,“ dodal so smiechom Dano Dangl.

Herečka Zuzana Šebová o silikónoch: Chystá sa pod nôž?

Nenažraná

Blízky zdroj z okolia nám prezradil, že divá sviňa pochádzajúca z Čiech berie na deň niekoľko tisíc eur. „Sú to fakt veľké peniaze a to natáčala asi tri dni. Najvtipnejšie bolo, že v scénke mala byť hladná, no ona sa potajomky prežrala sena a bola akoby omámená. Vtedy sa s ňou veľmi ťažko robilo. Ale to bolo jasné – nenadarmo sa vraví, že s deťmi a zvieratami je na pľaci najväčšia drina“ prezradil nám člen štábu.

Chudým herečkám odzvonilo: Kráľovnami obrazoviek sú Šebová a Polnišová

Viac pútavých správ zo šoubiznisu na Pluska.sk:

Magazínový výber: