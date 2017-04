Naštrbený vzťah Rakovskej a Popoviča: Škrípalo to medzi nimi už roky!

Spočiatku to bola láska ako z telenovely. On v Amerike, ona v Bratislave, no ani tisíce kilometrov nebránili tomu, aby sa do seba šialene zamilovali. Začalo sa to v marci 2009 vášnivou komunikáciou cez internet. Netrvalo dlho, Barbora si pobalila kufre a za svojím milým vycestovala do New Yorku. Samozrejme, tam definitívne preskočila iskra a nová šoubiznisová láska bola na svete.

Išli do toho rýchlo...

Ich vzťah nabral na obrátkach a viacerých šokovalo, keď Barbora, ktorá práve rozbehla moderátorskú kariéru, oznámila, že s Tomim čakajú dieťa. Mnohí vtedy pochybovali, či sa do toho nepustili strmhlav, no oni boli šťastní. Narodila sa im zdravá a krásna dcérka Amia (6), ktorá je pre oboch dodnes stredobodom vesmíru. Malo to však háčik...

Tomi ako producent a spevák mal aktivity v Amerike, kam často odchádzal aj po Barborinom pôrode. Najprv s tým nemala problém, hoci na dcéru bola sama alebo jej museli pomáhať rodičia. Ona však do sveta hlásila, že je to v poriadku a pracovné aktivity partnera toleruje: „Je to veľmi ťažké, no my takto žijeme už skoro sedem rokov a stále sme spolu. Nič nie je ideálne, ale my dvaja sa podporujeme. Nedokázala by som žiť s pocitom, že som mu obmedzila umelecké sny, ktoré má práve v Amerike. On si zase váži, že kedykoľvek môže odísť a ja sa o našu domácnosť postarám. Ak sú tieto základy pevné, vzťah na diaľku funguje,“ prízvukovala ešte nedávno. No ako sa ukázalo, s fungovaním Amerika – Slovensko to také ružové nebolo...

Brunetka na scéne!

Predsa len, Tomi bol v Amerike bez kontroly a o spoločnosť žien nemal núdzu. Popravde, nemal o ňu núdzu ani na Slovensku. Krásky sa mu vyslovene hádzali pod nohy a jedna z nich mu údajne poriadne poplietla hlavu. Pokojnú hladinu vzťahu s Rakovskou rozvírila pred rokmi atraktívna brunetka Darina Balážová, ktorá údajne mala so spevákom milenecký pomer. Tomi ju dokonca pozýval do Ameriky, hoci ho doma čakala nič netušiaca Barbora.

Zastala sa ho

Darina, ktorá sa vyzliekla pre pánsky časopis, potvrdila, že posteľ jej zohrieval istý známy muž. To, o koho išlo, neprezradila, no všetky indície smerovali k zadanému Popovičovi. „Poznám viacero prominentných mužov, ba aj milenca som mala z tejto brandže. Ale nechám si to pre seba. Musel by doma veľa vysvetľovať…“ vyjadrila sa. Tomi vtedy všetko rezolútne popieral a tvrdil, že je len obeťou posadnutej fanúšičky a jedinou láskou jeho života je Barbora. Tá mu, ako správna partnerka, podržala stranu a zastala sa ho, že mu bezhranične verí a klebetám neverí.

Sú to klebety!

Podľa viacerých zdrojov to však zanechalo na vzťahu hlbokú stopu. „Fungujú spolu len ako rodičia, no ako partneri nie. Tomi rieši svoje záležitosti,“ povedal nám pred rokom zdroj blízky obom. „Problémy majú približne tri roky, odkedy Tomiho spájali s inou ženou,“ pokračoval. Barbora však naďalej chcela aj nasilu prezentovať ich vzťah ako ideálny. „Je to totálny nezmysel a veľmi rada by som vedela, kto niečo také roznáša. Samozrejme, že sme v prvom rade rodičia našej dcéry, no žijeme spolu aj v jednej domácnosti a sme normálne spolu. Vždy ma pobavia podobné obvinenia, lebo to nie je prvýkrát, že nás niekto rozdeľuje. Keby sme neboli spolu, je to evidentné,“ bránila pred rokom svoj vzťah Barbora, ktorú v tom čase jej drahý nesledoval ani len na sociálnych sieťach, kde je veľmi aktívna.

A pri otázke na druhé dieťa len prízvukovala, že mala ťažký prvý pôrod, ktorý má stále v živej pamäti. No ako všetky mamičky vedia, ak je túžba po druhom dieťati s partnerom silná, na tieto veci sa zabúda už pár mesiacov po pôrode.

Klamal v priamom prenose?

Preto viacerých asi nešokovalo, že Barbora a Tomi pred pár dňami ohlásili koniec vzťahu, keďže sa vedelo, že sú párom len naoko. Zarážajúce však bolo, že zopár dní pred oficiálnym koncom ich vzťahu sa Popovič objavil v markizáckom Teleráne a kydal na otcov, ktorí opúšťajú svoje dcéry. „Zisťujem, že v Európe je nový trend – otec opustí svoju dcéru a vôbec sa o ňu nezaujíma. Potom sa jej ozve po pätnástich rokoch a opýta sa, či nepotrebuje nejaké peniaze. Ja takýchto mužov nepochopím! Takýchto otcov by som bez milosti obesil! Ja osobne si neviem predstaviť, že by som opustil svoju dcérku, to by som radšej vyskočil z vlaku! Tým chlapom by som odkázal, že ony nemôžu za to, že im nevyšiel nejaký vzťah! Treba si udržať vzťah s dieťaťom celý život,“ hlásal v priamom prenose.

Už má byt

Takže vodu káže a víno pije? Alebo je to ospravedlnenie, že jeho sa to netýka, keďže dcéra ho mala šesť rokov poruke? V každom prípade, Barbora bola na koniec pripravená už roky, o čom svedčí aj fakt, že si už kúpila byt. Paradoxne, na rovnakej ulici, kde žili s Tomim, s ktorým jej nikdy nerozozvučali svadobné zvony. Občas to dvom nevyjde, ale svet sa pre to nezrúti...