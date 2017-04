Nehovorte mu úplne všetko: 3 témy, ktoré by mali byť pred vašim partnerom radšej tabu!

Mať vo vzťahu tajomstvá nie je úplne v poriadku. Hlavne, ak ide o témy, ktoré sa dotýkajú vás oboch. Existujú však veci, ktoré svojmu drahému radšej na nos nevešajte, pre „pokoj v rodine.“ Viete, ktoré to sú?

Nevhodné darčeky

Nekazte mu radosť a buďte diplomat. Ak vám váš partner vyrazil dych darčekom, ktorý sa vám nepáči, reagujte úsmevom. Oceňte to, že na vás myslel a snažil sa. V opačnom prípade sa ľahko môže stať, že na darčeky zabudne. Použite ženské zbrane a pred najbližším sviatkom ho odveďte do obchodu a nenápadne mu ukážte po čom túžite. Jemu to uľahčíte a vy viac nebudete sklamaná.

Počet vašich ex

Téma bývalých partnerov môže byť v niektorých vzťahoch kameň úrazu. Predovšetkým v prípade, že vás partner neoplýva zdravým sebavedomím. Počet mužov, ktorí prešli vašou spálňou si preto radšej nechajte pre seba. Zbytočne mu nezdvíhajte tlak, uistite ho, že on je ten pravý. Tí ostatní sú už len spomienkou a skúsenosťou.

Vaše výdavky

Ak nemáte spoločný účet a každý z vás hospodári s vlastnými peniazmi, zbytočne ho nedráždite tým, koľko ste schopná utratiť peňazí. V konečnom dôsledku je to vaša vec, veď ste si peniaze zarobila. Chlapi nechápu, koľko sme ochotné minúť za nové šaty, či vysnívané topánky. Ak by prišiel s výhradou, uchláchoľte ho tým, že tie hriešne drahé šaty ste si predsa kúpili kvôli nemu.

