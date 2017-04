Lunárny kalendár radí: Ktorý deň je priaznivý pre nové nápady a impulzy pre zisk?

Pondelok 24.4.

Od rána budete čulo stáť na nohách a s chuťou sa rozbehnete tam, kde je to potrebné. Pondelok svojou dynamikou a dôrazom na akcie oživí všetky vaše snaženia. Odstraňujte disharmóniu v sebe i okolo seba, energie deň dávajú možnosť poznať a pochopiť cieľ života aj ho dosiahnuť. Deň je vhodný aj na návštevu zubára alebo na odstraňovanie zubného kameňa. Nepreťažujte si zrak.

Utorok 25.4.

Buďte vnímaví ku všetkým ponukám. Ťažkosti dňa považujte za priazeň, ukazujú vám, na čom máte pracovať. Vedome odháňajte od seba negatívne myšlienky, neznepokojujte sa, nemajte pochybnosti. Niektorí z vás sa budú musieť vrátiť k istým sľubom. Samostatná práca vám pôjde od ruky, spolupráca však môže viaznuť na neochote podriadiť sa. Súťaživá atmosféra nemusí vyhovovať každému.

Streda 26.4.

Streda uvedie všetko na pravú mieru. Už ráno môžete nájsť správne tempo, ktoré vám bude vyhovovať, vďaka čomu urobíte poriadny kus práce. Ani popoludní sa nemusíte obávať problémov. Priaznivý deň pre nové nápady a impulzy pre zisk, spokojnosť. Oplatí sa počúvať intuíciu a je dobré uvedomiť si to, čo nám robí radosť a získať nový pohľad na svet. Viac sa venujte sebe ako iným. Deň dáva predpoklady zhmotniť priania, udalosti sa dostavia samé aby pomohli uskutočniť zámery. Vyhnite sa kolektívnym činnostiam a zbytočným kontaktom s ľuďmi.

Štvrtok 27.4.

V práci sa vám bude dariť, všetko budete vidieť reálne a zodpovedne. Deň je prospešný pre rozvoj predsavzatí, na úvahy o nových nápadoch, užitočnosti myšlienok. Jednajte na základe pocitov a selektujte to, čo vám škodí. Informáciu, ktorú dnes dostanete, bude dôležitá po celý mesiac. Prehodnoťte čo potrebujete a čo už nie. Nezaškodí štedrosť, no neľutujte nič, od čoho sa chcete oslobodiť. Pozor na zlosť.

Piatok 28.4.

Nálada dňa vám môže pripomínať život túlavého psa. Príhody, ktoré vám nečakane vstúpia do cesty zmiznú tak rýchlo, ako sa aj objavili. Osloboďte sa od negatívnych emócií, kontrolujte svoje reakcie a kontakty. Deň bude naplnený provokáciami. Je to i deň aktívnych rozhodnutí, organizácie, príprava pracovného priestoru či hľadanie pomoci. Nové sa ľahko uvádza do pohybu, k dispozícii je dostatok energie, elánu a kreativity.

Sobota 29.4.

Môžete sa dotknúť mnohých tém, no po chvíli už z nich skĺznete k iným témam. Túžba chvíľu byť tam a zasa inde bude prevládať až do zotmenia. Rozhovory nepôjdu príliš do hĺbky a potrebné informácie rýchlo skĺznu po povrchu do nenávratna. Netreba nič ľutovať, ich riešenie musí počkať na správny čas. Vyhnite sa samote, neprijímajte riešenia, ktoré nie sú dobre premyslené.

Nedeľa 30.4.

Nedeľa vám krásne ukáže, ako silno podliehate vzťahovačnosti ale aj to, či si dokážete udržať svoje hranice a dostatočný odstup. V núdzi si spomeňte, že nič sa neje také horúce, ako sa navarí. Večerné hodiny budú mať doslova magickú moc pre všetkých, ktorí sú pripravení navždy odložiť svoju minulosť.