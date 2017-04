Prežila klinickú smrť a odvtedy vie, čo sa stane, vidí do ľudí aj do ich osudov

K udalosti, keď začala vidieť viac ako všetci ostatní, sa nerada vracia. Eva totiž prežila klinickú smrť a odvtedy vie, čo sa stane, vidí do ľudí a do ich osudov. „Ale napríklad karty mi nehovoria nič. Z tých by som vám nevedela povedať, čo vás čaká,“ hovorí s úsmevom. „Keď som bola malá, veľa vecí som si neuvedomovala. Hovorila som kamarátkam, čo sa stane, a nedošlo mi, že by mohli mať zo mňa strach a báť sa. Mama mi vždy hovorila, aby som si veci nechávala pre seba, aby mi niekto neublížil,“ priznáva Eva.

Do očí sa nepozerá

Hovorí sa, že v očiach alebo v tvári máme napísané všetko. Okrem nálady sa z tváre vraj dá vyčítať aj povaha. Eva však hovorí niečo celkom iné. „Nikdy sa nepozerám do očí, lebo oči klamú. Pozerám sa dovnútra. Ak mám konkrétne opísať miesto, je to oblasť žalúdka. Ako keby sa mi tam otvoril kanálik a jednoducho to vidím. Veľa vecí cítim aj na sebe. Napríklad, keď vás čakajú problémy s kolenom alebo už ich máte, cítim svoje koleno,“ vysvetľuje blondínka. „Niekedy mám pocit, akoby to všetko hovoril niekto za mňa,“ prekvapuje.

Kedy pomôže

K Eve som sa dopracovala cez svoju známu Michaelu, ktorá mi pri káve porozprávala príbeh svojej mamy. Mala mozgovú príhodu a oficiálne prognózy boli, že už ostane ležať. Podľa slov Michaely postavila jej mamu na nohy práve Eva. Dodávala jej energiu, pracovala s jej fotografiou a každý deň Michaele hovorila, ako sa bude stav jej mamy vyvíjať. Nemýlila sa. „Dala som na to preto, lebo jej mamu som vo svojich myšlienkach nevidela mŕtvu. Ale nehrám sa na Boha. Každého, komu zistím, že má nejakú chorobu, okamžite pošlem k lekárovi,“ hovorí Eva.

Uvedomuje si, že otázky zdravia sú veľmi citlivá téma, preto nikdy nesľubuje, ale vie, kedy má zmysel pokúsiť sa o liečbu. To, či sa niekto uzdraví, podľa nej závisí aj od jeho pevnej vôle a pozitívneho myslenia. Keď už vopred vzdá boj s chorobou, nepomôže nikto. „Myslite na to, že máte chrípku, nie vážnu chorobu, a hovorte si, že sa rýchlo uzdravíte. Verte, že sa z toho dostanete. A majte pozitívne ciele, žite pre niekoho, to je najdôležitejšie.“

Nikdy však nezabudne na prípad desaťročného dievčatka, v ktorého prípade už vopred vedela, že všetci sú bezmocní. „Mala leukémiu, vedela som, že jej nemôžem pomôcť. Jej mame som povedala, nech sa na mňa nehnevá, ale nie je to v mojich silách, nedokážem to. Dievčatko mi dalo krásny náramok a povedalo mi: Teta, zachráňte ma, lebo mama by plakala, keby som zomrela,“ spomína smutne.

Jedna nevera nič neznamená

Vzťahy sú to, čo trápi ľudí najviac, a Eva si za týmto tvrdením stojí, pretože aj takéto skúsenosti má so svojimi klientmi. Vzápätí však dodáva, že, žiaľ, nie vždy to platí. „Prišiel za mnou manželský pár. Muž, ktorý bol neverný, sa chcel rozviesť, žena nie. Manžela, ktorý prišiel len na naliehanie manželky, som o ničom nepresviedčala, pomohla som im len ujasniť, že si v skutočnosti vyhovujú.

Aj napriek tomu, že žena s ním nie je preto, lebo ho miluje a on je s ňou len preto, lebo je veľmi atraktívna. Neverný jej bol len preto, lebo necítil od nej dostatočnú podporu. Obaja však vedeli, že k sebe patria a vyhovujú si. Bolo ich treba len naštartovať, aby spolu komunikovali. Doma sa porozprávali, ona mu neveru odpustila a dodnes sú spolu. A nie je to jediný prípad, keď mali manželia po nevere ešte lepší vzťah než predtým, pretože začali komunikovať. Ale stali sa aj prípady, že muž podviedol ženu raz aj druhý raz, a rozviedli sa až na štvrtýkrát,“ hovorí Eva príklady zo života.

Odkaz pre ženy

Vek vo vzťahu nezohráva žiadnu úlohu. Ak si s partnerom rozumiete, viete sa zhovárať a máte dobrý intímny život, môže vám byť jedno, či je od vás starší alebo mladší. Veľmi dôležitá je komunikácia. „Veľa vzťahov stroskotalo na tom, že sa partneri nevedia rozprávať. Muži sú väčšinou pohltení svojou prácou a nemajú čas spýtať sa manželky, ako sa má. Ženy zase zamestnávajú deti a starostlivosť o domácnosť a partnera odstavia na druhú koľaj. Keď prídu ku mne, hneď vidím, kde je problém. V mnohých prípadoch naozaj stačí, keď sa ich spýtam, prečo spolu nekomunikujú, prečo sa jej on nespýta, ako jej môže pomôcť, a ona jeho, ako to zvláda v práci, a je po probléme,“ opisuje Eva.

Tému uzatvára tým, že ak sú vo vzťahu deti, mali by byť pre oboch rodičov prvoradé. „Deťom sa nesmie ubližovať. Nezabudnite, že všetko vnímajú. Aj keď si myslíte, že sa s mužom pohádate za dverami spálne, napätie cítia a vidia. Ak vám muž ubližuje, nebojte sa od neho odísť. Ale stretávam sa so ženami, pre ktoré je muž viac ako deti a sú ochotné tolerovať mu aj bitku,“ dodáva na záver.