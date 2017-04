Mokráňová na sebe nešetrí: V ústach nosí 5000 eur!

Sympatická Češka, ktorá účinkovala v markizáckej Farme, je snom nejedného chlapa. Má výstavné prednosti, dokonalú postavu, napriek tomu nebola so sebou spokojná. Teda aspoň čo sa týka úsmevu. Preto si sadla do zubárskeho kresla. „V poslednom čase som cítila, že sa mi začali kriviť zuby. Hlavne predné, tak som zvolila neviditeľný strojček, ktorý mi vyhovuje hlavne preto, lebo ho naozaj vidno len zblízka a ani vtedy si ho nevšimne každý,“ prezrádza Lucia, ktorá si priehľadný zlepšovák dala aplikovať na zuby pred vyše piatimi mesiacmi.

Chce hollywoodsky úsmev

Takmer neviditeľné prúžky má brunetka prichytené na horných aj dolných zuboch. „Trošku pre to šušlem,“ smeje sa. Na dentálny doplnok si však zvykla a vôbec jej neprekáža, že s ním bude chodiť ešte rok.

Práve vtedy by sa mal dostaviť výsledok, keď sa na svet bude usmievať s dokonalými rovnými zubami. A koľko za túto parádu zaplatila? „Pohybuje sa to okolo päťtisíc eur, čo je dosť nákladné, no malo by to pomôcť. Som zvedavá na výsledný efekt,“ priznáva Lucia s nádejou v hlase.

Má ho aj Škamlová

Rovnakú vychytávku na krásny úsmev využíva aj modelka a podnikateľka Romana Škamlová (28). Výsledok na jej zuboch už vidno a nedávno si pochvaľovala aj to, že vďaka strojčeku zhodila pár kíl. No aj ona sa musela zmieriť s miernym šušlaním. To jej však neprekážalo. „Vraj je to sexi, asi si ho nechám aj dlhšie,“ napísala pod svoju usmiatu fotku, ktorú uverejnila na internete.