Myslíte si, že čím neskôr dáte dieťaťu rožok či piškótu, tým lepšie? Omyl!

Alergií pribúda a s nimi aj teórie o tom, prečo je tomu tak. Jedna z nich hovorí, že deťom zakladáme na alergie aj vtedy, ak sa snažíme uchrániť ich od niektorých potravín v čase, keď by ich mali už ochutnávať.

Patríte k rodičom, ktorí odmietajú dávať maličkým deťom piškóty či aspoň „ožužlávať“ rožok? Podľa imunoalergiologičky MUDr. Veroniky Pružincovej ro bíte chybu.

Ako sa vyhnúť liekom proti alergii a zároveň sa pokojne vybrať na výlet do prírody?

„ Medzi štvrtým a šiestym mesiacom života dieťaťa vzniká takzvané tolerančné okno, keď by sa malo stretnúť aj s inou potravinou ako len s materským mliekom,“ hovorí. Neznamená to, že svojmu dieťaťu naservírujete na večeru rožok so salámou, ale napríklad piškótu, nastrúhané jablko či vajíčko v malom množstve. „V tolerančnom okne by sa malo dieťa stretávať s novými podnetmi, tým si na ne vytvára toleranciu a znižuje sa tak riziko, že bude mať alergiu,“ dodáva MUDr. Pružincová.

Andy Pavlík Timková sa už liečila čokoládou aj pijavicami. Čo vymyslela teraz?