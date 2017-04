Christová sa s exsnúbencom Beňom († 54) rozlúčiť neprišla: Namiesto pohrebu riešila biznis!

Bola to láska ako hrom a dokonca sa aj zasnúbili. Reč je o bývalej misske Ivane Christovej (46) a exmarkizákovi Robovi Beňovi († 54), ktorí spolu strávili viac ako tri roky. No keď sa blízki a priatelia vo štvrtok poobede lúčili s niekdajším politikom, Christovú by ste v smútočnom dave hľadali márne.